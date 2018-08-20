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Совет директоров «Магнита» обсудит выкуп акций для мотивации менеджмента
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Совет директоров «Магнита» обсудит выкуп акций для мотивации менеджмента 

Ведомости 20 минут назад
Совет директоров «Магнита» на заседании 21 августа рассмотрит программу обратного выкупа акций компании (buy back) для реализации долгосрочной программы мотивации менеджмента, сообщает ритейлер. В феврале гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан говорил, что компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн, что на тот момент эта сумма соответствовала от 2,4% до 2,8% уставного капитала. Размер программы предстоит определить совету директоров, отмечал Помбухчан: «Мое предложение — может быть, что-то около $200 млн Может быть, меньше или немного больше». После продажи основателем «Магнита» Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ и его ухода с поста гендиректора торговой сети в компании начались кадровые перестановки. Из «Магнита» к его основному конкуренту сети X5 Retail Group перешел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский. А в «Магнит» на должность исполнительного директора из X5 перешла гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. В свою очередь место Наумовой в X5 занял Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери. На новостях о buy back акции «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,6% к закрытию предыдущих торгов, до 4179 руб. за бумагу. К 11.30 мск цена скорректировалась до 4156 руб. (+3%).
В феврале гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан говорил, что компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн, что на тот момент эта сумма соответствовала от 2,4% до 2,8% уставного капитала. Размер программы предстоит определить совету директоров, отмечал Помбухчан: «Мое предложение — может быть, что-то около $200 млн Может быть, меньше или немного больше».
После продажи основателем «Магнита» Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ и его ухода с поста гендиректора торговой сети в компании начались кадровые перестановки. Из «Магнита» к его основному конкуренту сети X5 Retail Group перешел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский. А в «Магнит» на должность исполнительного директора из X5 перешла гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. В свою очередь место Наумовой в X5 занял Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери.
На новостях о buy back акции «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,6% к закрытию предыдущих торгов, до 4179 руб. за бумагу. К 11.30 мск цена скорректировалась до 4156 руб. (+3%).
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