Совет директоров «Магнита» обсудит выкуп акций для мотивации менеджмента

В феврале гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан говорил, что компания может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн, что на тот момент эта сумма соответствовала от 2,4% до 2,8% уставного капитала. Размер программы предстоит определить совету директоров, отмечал Помбухчан: «Мое предложение — может быть, что-то около $200 млн Может быть, меньше или немного больше».

После продажи основателем «Магнита» Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ и его ухода с поста гендиректора торговой сети в компании начались кадровые перестановки. Из «Магнита» к его основному конкуренту сети X5 Retail Group перешел операционный директор формата «магазин у дома» Сергей Иржавский. А в «Магнит» на должность исполнительного директора из X5 перешла гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. В свою очередь место Наумовой в X5 занял Сергей Гончаров, который в «Магните» отвечал за развитие аптек и точек формата дрогери.

На новостях о buy back акции «Магнита» на Московской бирже подорожали на 3,6% к закрытию предыдущих торгов, до 4179 руб. за бумагу. К 11.30 мск цена скорректировалась до 4156 руб. (+3%).