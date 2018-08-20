Henkel демонстрирует положительную динамику во втором квартале, несмотря на негативное влияние валютных курсов 

· Объем продаж компании достиг нового рекордного значения и вырос до 5,143 млрд евро, при этом органический рост составил +3,5%
· Показатель EBIT* достиг нового максимума: 926 млн евро (+1,8%)
· Компания продолжила демонстрировать улучшение рентабельности оборота (EBIT margin*), которая увеличилась на 20 базисных пунктов до 18,0%
· Прибыль на привилегированную акцию (EPS)* составила 1,58 евро (+1,9%), за вычетом эффекта валютных курсов рост составил +7,7%
· Процессы доставки потребительских товаров в Северной Америке налажены
· Henkel обновляет свой прогноз на финансовый год с учетом усиления негативного влияния валютных курсов и изменения цен на сырье.
Компания ожидает, что в органическом выражении рост продаж в масштабах всей группы будет находиться в диапазоне 2% — 4% (без изменений), рентабельность оборота (EBIT margin) * будет составлять приблизительно 18% (предыдущий прогноз: более 17,5%) и рост прибыли на привилегированную акцию (EPS*) составит 3% — 6% (предыдущий прогноз: 5% — 8%)
Дюссельдорф — «Благодаря сильному органическому росту Henkel добилась хороших показателей во втором квартале, даже несмотря на существенное негативное влияние валютных курсов и увеличение цен на сырьевые компоненты. Мы улучшили квартальные результаты продаж и продолжили наращивать показатели скорректированной рентабельности продаж EBIT и добились самой высокой скорректированной квартальной прибыли на сегодняшний день, — отметил главный исполнительный директор Henkel Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen). Наше подразделение Adhesive Technologies зафиксировало высокий органический рост продаж, подразделение Laundry & Home Care продемонстрировало хороший рост, бизнес Beauty Care также сохранил положительную динамику».
«Мы отметили органический рост продаж во всех регионах, наши показатели на развивающихся рынках достигли высокого уровня и продемонстрировали хорошую динамику в развитых странах. Показатели нашего потребительского бизнеса в Северной Америке вернулись к устойчивому росту в связи с восстановлением операционных процессов доставки продукции».
«Во втором квартале, так же, как и в первом, мы столкнулись со значительными колебаниями валют и увеличением цен на сырьевые компоненты. Разница валютных курсов негативным образом сказалась на уровне продаж, эффект от волатильности валют составил 6,1% или приблизительно 310 млн евро. Кроме того, изменения валютных курсов отразились на нашей операционной прибыли и прибыли на акцию. Без учета валютного эффекта мы продемонстрировали устойчивый рост операционной прибыли на привилегированную акцию в размере 7,7%», — объяснил Ханс Ван Байлен.
Обновленный прогноз на 2018 финансовый год Henkel обновила свой прогноз на 2018 финансовый год. Компания по-прежнему ожидает, что рост продаж в органическом выражении для всей группы Henkel (Henkel Group) будет находиться в диапазоне 2% — 4%. С этого момента Henkel рассчитывает, что органический рост продаж бизнес-подразделения Adhesive Technologies будет находиться в диапазоне 4% — 5%, тогда как ранее компания планировала, что он составит от 2% до 4%. От бизнес-подразделения Laundry & Home Care Henkel по-прежнему ожидает роста продаж на уровне 2% — 4%. Компания подтверждает свои ожидания положительного роста продаж в бизнес-подразделении Beauty Care в диапазоне 0% — 2%.
В отношении скорректированной рентабельности продаж (EBIT) Henkel ожидает, что в годовом выражении этот показатель составит приблизительно 18%, тогда как в своем предыдущем прогнозе компания рассчитывала, что этот показатель составит более 17,5%. Ожидается, что все три бизнес-подразделения будут способствовать этой положительной динамике. С учетом изменения валютных курсов и цен на сырьевые компоненты, Henkel ожидает, что скорректированный рост прибыли на привилегированную акцию будет находиться в диапазоне 3% — 6%, по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому рост прибыли должен был составить 5% — 8%.
«Обновленный прогноз подчеркивает наш фокус на устойчивый рост доходности, мы намерены продолжить реализовывать наши стратегические приоритеты», — отметил Ханс Ван Байлен.
Показатели продаж и прибыли во втором квартале 2018 года
Объем продаж во втором квартале достиг нового рекордного уровня и составил 5,143 млрд евро, при этом рост продаж в номинальном выражении по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года составил 0,9%.
В органическом выражении, то есть за вычетом эффекта валютных курсов и без учета приобретений/продаж активов, компания зафиксировала сильный рост продаж на уровне 3,5%. Доля от приобретения и продажи активов составила 3,5%. Таким образом, общий рост продаж составил 7%. Негативное влияние разницы валютных курсов на объем продаж составило -6,1%.
Бизнес-подразделение Adhesive Technologies зафиксировало очень высокий органический рост продаж на уровне 5,2%. В бизнес-подразделении Beauty Care в органическом выражении объем продаж оказался на 0,4 выше уровня за аналогичный квартал прошлого года. В бизнес-подразделении Laundry Home Care был зафиксирован хороший рост органических продаж на уровне 2,9%.
Росту продаж также способствовало двухзначное увеличение цифровых продаж в масштабах всей группы, что обусловлено высокими показателями в потребительских бизнес-подразделениях.
Вклад развивающихся рынков вновь оказался выше среднего значения в общем органическом росте группы, здесь компания зафиксировала органический рост продаж на уровне 5,4%. На зрелых рынках компания продемонстрировала положительный рост органических продаж на уровне 2,2%.
Компания продемонстрировала устойчивый рост продаж в странах Западной Европы, при этом органический рост составил 0,1%. В Восточной Европе органический рост продаж достиг 8,2%. В странах Африки и на Ближнем Востоке объем продаж в органическом выражении вырос на 4,7%. В Северной Америке органический рост продаж был зафиксирован на уровне 4,9%. В Латинской Америке этот показатель достиг 6,3%, а в Азиатско-тихоокеанском регионе объем продаж вырос в органическом выражении на 1,9%.
Скорректированная операционная прибыль (EBIT) улучшилась на 1,8% с 909 млн евро в аналогичном квартале прошлого года до нового максимума на уровне 926 млн евро.
Скорректированная рентабельность продаж (EBIT) выросла на 0,2 процентных пункта и составила 18,0%
Скорректированная прибыль на привилегированную акцию выросла на 1,9% с 1,55 евро до 1,58 евро. На показатель прибыли повлияла разница валютных курсов, негативный эффект от волатильности составил -5,8%. Без учета разницы валютных курсов, скорректированная прибыль на привилегированную акцию увеличилась на 7,7%.
Чистый рабочий капитал, выраженный в процентах от объема продаж, составил 6,3%, что выше уровня, зафиксированного во втором квартале 2017 года (5,2%).
Показатели работы бизнес-подразделений
Во втором квартале 2018 года бизнес-подразделение Adhesive Technologies зафиксировало очень высокий органический рост продаж на уровне 5,2%. В номинальном выражении объем продаж вырос на 2,6% и достиг 2,432 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 1,5% и достигла 462 млн евро. Скорректированная рентабельность оборота оказалась незначительно ниже уровня прошлогоднего квартала и составила 19,0%.
Объем продаж бизнес-подразделения Beauty Care во втором квартале 2018 года в органическом выражении вырос на 0,4%. В номинальном выражении он вырос на 3,8% и составил 1,035 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль выросла на 4,4% и достигла 187 млн евро. Показатель скорректированной рентабельности продаж улучшился на 0,1 процентного пункта и составил 18,1%.
Бизнес-подразделение Laundry Home Care стимулировало во втором квартале хороший органический рост продаж на уровне 2,9%. В номинальном выражении объем продаж составил 1,644 млрд евро по сравнению с 1,703 млрд евро за аналогичный квартал предыдущего года. Скорректированная операционная прибыль составила 295 млн евро, что на 1,0% ниже аналогичного показателя за второй квартал 2017 года. Скорректированная рентабельность продаж выросла на 0,4 процентных пункта до 17,9%.
Устойчивый рост бизнеса в первой половине 2018 года
В первой половине 2018 года Henkel зафиксировала объем продаж на уровне 9,978 млрд евро. В органическом выражении рост продаж без учета влияния валютных курсов и приобретения/продажи активов составил 2,3%. Негативное влияние валютных курсов привело к снижению продаж на -7,4%.
Скорректированная операционная прибыль выросла на 0,3% с 1,763 млрд евро до 1,768 млрд евро.
Скорректированная рентабельность продаж улучшилась с 17,4% до 17,7%.
Скорректированная прибыль на привилегированную акцию выросла на 1,7% с 2,96 евро до 3,01 евро. На рост прибыли негативно повлияла разница валютных курсов, данный эффект составил -6,1%. Без учета негативного влияния разницы валютных курсов, скорректированная прибыль на привилегированную акцию улучшилась на 7,8%.
В первой половине 2018 года бизнес-подразделение Adhesive Technologies стимулировало сильный органический рост продаж на уровне 5,0%. Скорректированная рентабельность продаж составила 18,5%.
На объем продаж потребительского бизнеса негативно повлияли сложности с доставкой продукции в Северной Америке. В бизнес-подразделении Beauty Care объем продаж в органическом выражении оказался на 2,0% ниже, чем в первом полугодии 2017 года. Скорректированная рентабельность оборота сохранилась на уровне значений первого полугодия 2017 года и составила 17,4%. Бизнес-подразделение Laundry Home Care продемонстрировало органический рост продаж на уровне 1,1%. Скорректированная рентабельность продаж продемонстрировала сильный рост с 17,4% до 18,2%.
По состоянию на 30 июня 2018 года, чистая финансовая позиция компании Henkel составила -3,597 млрд евро (31 декабря 2017 года этот показатель составлял -3,225 млрд евро).
20.08.2018 11:42:00 В канун празднования 78-летия АЦБК обновил Доску почёта
В этом году среди удостоившихся высокой чести за труд, преданность Делу жизни и высокий профессионализм:
ТРАНСПОРТЕРЩИК ДРЕВЕСНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА № 3 ДРЕВЕСНО-БИРЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Ирина Аркадьевна БРАГИНА, ОПЕРАТОР НА АЭРОТЕНКАХ ЦЕХА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Людмила Ивановна ГАМОВА, ДИФФУЗОРЩИК ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ВАРОЧНОГО УЧАСТКА ЦЕХА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Сергей Степанович СИДОРОВ, АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (СТАРШИЙ) ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА ТЭС-1 Татьяна Сергеевна СЫРОМОЛОТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕБЕСТОИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СЛУЖБЫ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ Алена Валерьевна ТАЛАНОВА, ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗВЕСТИ УЧАСТКА КАУСТИЗАЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ БЛОКА ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА Игорь Францевич ТУРОВСКИЙ, ТОКАРЬ ЦЕХА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Александр Рудольфович ФАФУЛЕВ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ БДМ-3,4 БЛОКА ЦЕХОВ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ Сергей Юрьевич ШАРАНДИН, ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ СПОРТИВНО-МАССОВОГО ОТДЕЛА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО «БЫТ» Татьяна Владимировна ЖЕРИХИНА, ДЕЖУРНЫЙ СТРЕЛОЧНОГО ПОСТА УЧАСТКА ПО ДВИЖЕНИЮ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ГРУЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА АО «АРХБУМ» Татьяна Леонидовна КАРАСЕВА.
Напомним, что 28 августа 1940 года на Архангельском ЦБК была произведена первая, пробная, варка целлюлозы (оборот варочного котла 22 часа) и получена первая небеленая целлюлоза. Именно эта дата считается рождением Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, единственного в России предприятия ЦБП, удостоенного высшей награды страны — Ордена Ленина.
20.08.2018 11:38:00 В странах Персидского залива отмечено подорожание ПЭТ Эксперты ICIS отмечают, что на прошлой неделе в странах Персидского залива зафиксирован рост цен на полиэтилентерефталат (ПЭТ), связанный с существенным подорожанием терефталевой кислоты (ТФК).
Профильные специалисты, ссылаясь на участников рынка, утверждают, что стоимость тонны ПЭТ выросла на 40-50 долларов и достигла 1345 долларов, CFR/DEL страны Персидского залива. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних регионах. К примеру, на азиатском рынке на прошедшей неделе средняя стоимость ПЭТ выросла на 10-20 долларов. Максимальная цена тонны азиатского ПЭТ составила 1340 долларов, CFR GCC.
По прогнозам экспертов, это временное подорожание ПЭТ и уже на этой неделе ожидается снижение цен, связанное с традиционным празднованием в 20-х числах августа Курбан-байрама.
Отечественные производители ПЭТ по итогам I полугодия увеличили объемы поставок за пределы страны до 35,6 тыс. тонн (+67% к прошлогодним показателям). Вместе с тем, количество ввезенного в страну полиэтилентерефталата составило около 78,2 тыс. тонн (+4%).
Источник: www.mrcplast.ru 20.08.2018 00:02:00 Procter Gamble изготовит упаковку из 100% переработанного пластика
Пластиковая упаковка для Fairy и Head Shoulders (бренды Procter Gamble) будет производиться из полностью переработанных материалов, в том числе, пластиковых отходов, собранных на морском побережье.
Известно, что пластик, извлеченный из океана и собранный на пляжах, трудно использовать повторно из-за ухудшения качества с течением времени, однако знаковые бренды PG заявили, что нашли технически «революционный» способ интегрировать пластмассы из океана с другими переработанными пластмассами в свои бутылки.
Пластик собирается и перерабатывается в сотрудничестве с TerraCycle.
Бутылки для Fairy и Head Shoulders будут продаваться исключительно в британских супермаркетах Tesco. Обе компании (PG и Tesco) в апреле текущего года подписали Британский пластиковый пакт о повторном использовании, переработке или компостирования пластиковой упаковки к 2025 году.
По оценкам специалистов, каждые 100 метров пляжей Великобритании содержат в среднем 138 единиц мусора.
20.08.2018 00:31:00 На Кубани модернизировали цех по производству растворимого кофе
Пресс-служба ООО «Нестле Кубань» сообщает, что на площадке в Тимашевске завершились работы по модернизации оборудования, задействованного в производстве кофе NESCAFÉ Gold.
Представители компании отмечают, что по итогам реализации инвестпроекта стоимостью в 1,5 млрд рублей, удалось ввести в эксплуатацию оборудование, обеспечивающее очень мелкий помол кофейных зерен. Параллельно на предприятии велась работа по созданию современной линии расфасовки кофе в премиальную упаковку. Что касается ежегодного объема выпускаемой продукции, то он остается на прежнем уровне — около 33 тыс. тонн.
Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркивает, что лично контролирует ход реализации всех перспективных инвестпроектов. Тщательное предварительное изучение потенциальных инвесторов позволяет на начальном этапе отсеивать неэффективные проекты. В результате удалось более чем в два раза сократить количество расторгнутых договоров с компаниями, которые готовы вложить средства в различные отрасли региона.
Ранее сообщалось, что весной текущего года «Нестле Кубань» договорилась с руководством края о развитии производства на заводе в Тимашевске. Гендиректор компании Ольга Половьянова, комментируя подписание соответствующего договора, отмечала, что «Нестле» успешно работает в Краснодарском крае, начиная с 1998 года. Компания ежегодно принимает участие в работе РИФ и стремится максимально расширять сотрудничество с другими регионами.
20.08.2018 00:07:00 Канадская Tim Hortons обновляет фирменные кофейные стаканчики
CTV News сообщает, что в канадской сети закусочных Tim Hortons вскоре появятся кофейные стаканчики с плотно прилегающими экологичными крышками.
Ранее посетители заведений Tim Hortons регулярно жаловались на неплотно прилегающие к стаканчикам крышки. По словам Алекса Маседо, возглавляющего канадскую компанию, эти проблемы постепенно уходят в прошлое. На сегодняшний день в нескольких кофейнях уже прошли апробацию кофейные стаканчики с обновленными крышками. Они не только отличаются нанесенными кленовыми листьями, но и гарантируют герметичность упаковки.
Представители Tim Hortons отмечают, что планируют существенно обновить перечень и порядок предоставляемых услуг. В частности, компания готова внедрить программы доставки, лояльности, детское меню и пр. В перспективе рассматривается возможность отказа от пластиковых трубочек.
20.08.2018 00:10:00 Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции
По данным, предоставленным пресс-службой «Беллесбумпрома», предприятия концерна почти на четверть увеличили производство импортозамещающей продукции в январе-июне 2018 относительно аналогичного периода 2017.
Всего в категорию импортозамещающей продукции вошло 38 видов товаров. Ранее они либо не производились на территории республики, либо выпускались в недостаточном количестве и импортировались из-за рубежа. Большую роль в импортозамещении сыграл «Светлогорский ЦКК», который в тестовом режиме начал выпуск уникальной для Беларуси сульфатной беленой целлюлозы. Всего этой продукции за первое полугодие 2018 было выпущено 1,2 тыс. тонн.
Производство всех видов бумаги и картона увеличилось на 2,8%. Растет ассортимент и объемы производства ДСП и ДВП плит — на 6,3% и 34,7% соответственно. Выпуск фанеры вырос на 82,7%.
«Беллесбумпром» планирует в течение 2018 года выпустить продукции не менее чем на 400 млн долларов.
17.08.2018 09:36:00 Coca-Cola приобщилась к раздельному сбору ТКО в Ленинградской области
Издание «Форпост Северо-Запа» сообщает, что на территории Ленинградской области стартовал проект по раздельному сбору мусора. В его реализации приняли участие местные операторы по вывозу ТКО «ЮВИ-СПб» и «ЭкоТехнологии», а также российское представительство компании Coca-Cola.
В рамках реализации этого проекта запланировано создание на территории области сети экодомиков для раздельного сбора мусора. Ожидается, что в течение августа будет оборудовано 24 площадки. В дальнейшем их количество будет увеличиваться. Дальнейшую переработку собранного вторсырья взяла на себя компания «ЭкоТехнологии».
Представители Coca-Cola подчеркивают, что намерены к 2030 году обеспечить переработку упаковки всей реализуемой продукции. На сегодняшний день объем перерабатываемой компанией упаковки составляет порядка 32 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил изучить и по возможности внедрить в Петербурге опыт Сингапура по сбору и переработке ТКО. На сегодняшний день Северная столица «производит» около 8 млн м3 ТКО. Доля отходов, отправляемых на переработку, составляет лишь 16%. Для сравнения — в Сингапуре 98% ТКО перерабатывается или сжигается.
17.08.2018 00:01:00 Компания Diageo предлагает оценить съедобные соломинки для напитков
Один из ведущих мировых производителей напитков Diageo (Великобритания) заявил, что выпускаемые коктейли будут сопровождаться съедобными соломинками со вкусом клубники, шоколада, лайма и лимона.
Авторы идеи утверждают, что экологичные соломинки будут дополнять вкус популярных коктейлей. Разработкой нового продукта занималась компания Loliware, специализирующаяся на выпуске съедобного пластика. Ее специалисты освоили технологию производства биоразлагаемых трубочек и стаканов, которые можно употреблять в пищу.
Ранее сообщалось, что в апреле текущего года о перспективах выпуска съедобных соломинок заявила компания Pernod Ricard. По мнению издания Upakovano.ru, именно это заявление подтолкнуло представителей Diageo к внедрению аналогичной продукции.
17.08.2018 00:06:00 В США июльские объемы производства коробочного картона выросли на 1,9%
По итогам июля текущего года американские производители коробочного картона продемонстрировали увеличение объемов выпущенной продукции на 1,9% по сравнению с июлем 2017 года. На фоне июньских показателей этого года рост производства составил 4,1%.
В опубликованном отчете AFPA отмечается, что в сегменте немелованного крафт-картона объемы производства по сравнению с июньскими показателями возросли, но, при этом, уровня июля прошлого года достичь не удалось. Производители мелованного картона и лайнера, а также компании, выпускающие коробочный картон из макулатуры, продемонстрировали улучшение показателей, как по сравнению с июнем текущего, так и с июлем 2017 года.
Эксперты ведущей американской ассоциации производителей целлюлозы и бумажной продукции констатируют, что по итогам июля 2018 года зафиксировано увеличение объемов поставок упаковочной бумаги (+5,7%), пищевой упаковки (+3,1%), а также мешков и пакетов из бумаги (+2,5%). По сравнению с июнем текущего года увеличилась норма загрузки (+0,1%) и запасы упаковочной бумаги (+1,7%).
17.08.2018 00:03:00 Владимир Крупчак избран в состав Совета директоров АО «Архангельский ЦБК»
Единственный акционер АО «Архангельский ЦБК» — Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) принял решение об избрании нового Совета директоров в составе семи человек: председатель Совета директоров д-р Хайнц Циннер, Тимур Соколов, Виталий Баско, Валерий Кудрявцев, Дмитрий Зылёв, Штефан Продёль и Владимир Крупчак.
Справка
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.
16.08.2018 17:57:00 Предприятие «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» прошло аудит социальной ответственности и получило сертификацию FSC Московская гофрокартонная фабрика «Союз» стала частью Smurfit Kappa летом 2017 года и в настоящее время проходит интеграцию с другими предприятиями Группы, включая внедрение международных стандартов производства и бизнес-процессов, а также прохождение необходимых процедур сертификации.
Аудит социальной ответственности Смерфит Каппа Москва СОЮЗ проводился швейцарской компанией SGS и включал комплексный анализ состояния и мероприятий по охране труда, производственной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и честности ведения бизнеса. Были осмотрены производственные площадки, изучена документация, проведено фотографирование производственных помещений и комнат отдыха, а также проведены индивидуальные и групповые интервью с работниками предприятия.
Как рассказал Генеральный директор Смерфит Каппа Москва СОЮЗ Игорь Заргарян: «Важнейшими задачами, стоящими перед нами сейчас, являются интеграция с другими предприятиями Группы и внедрение международных стандартов работы. Smurfit Kappa уделяет большое внимание социальной ответственности, охране труда и защите окружающей среды во всех регионах своего присутствия. Проведение социального аудита стало первым подтверждением соответствия нашего предприятия этическим требованиям ведения бизнеса Группы, соблюдения социальных норм и требований в области охраны труда, а также стремления снизить отрицательное воздействие на окружающую среду».
Кроме того, недавно производственная площадка Смерфит Каппа Москва СОЮЗ прошла сертификацию цепочки поставок в соответствии со стандартами FSC — системы международной сертификации легальности использования лесных ресурсов. Группа Smurfit Kappa последовательно идёт к созданию экологически устойчивого будущего, основываясь в ведении бизнеса на принципах устойчивого развития. Для реализации этой цели она стремится обеспечить прозрачность цепочек поставок и гарантирует соответствие используемых материалов нормативам происхождения на всём пути от поступления сырья на склад до отгрузки готовой продукции. И независимая сертификация процессов производства и закупки бумаги является ключевой в этом процессе.
«Ответственное и бережное отношение к лесам и предотвращение использования сырья из нелегальных источников — один из принципов нашей работы», — подчеркнула Директор по логистике и цепочке поставок Смерфит Каппа Евгения Герцман.
16.08.2018 14:15:00 Представители компании «Карелия Палп» с деловым визитом посетили Китай.
5 августа в Пекине представители компании встретились с Директором редакционно-издательским отделом китайской ежедневой газеты «Жэньминь Жибао» Тонгом Джунфенгом и Главным инженером Сиа Чином. В ходе встречи Алексей Демчишин подробно рассказал китайской стороне о деятельности компании «Карелия Палп» по производству и политике сбыта газетной бумаги на мировом рынке. При этом была отмечена заинтересованность компании в установлении и развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений с крупнейшим китайским издательством. Господин Тонг Джунфенг, в свою очередь, рассказал об истории формирования и развития рынка газетной бумаги Китая, а также поделился планами на будущее. Стороны договорились всемерно развивать установившиеся контакты, обмениваться визитами производственных делегаций на предприятия для обсуждения вопросов качества продукции и экологии производства.
8 августа в Нанкине у руководства компании «Карелия Палп» прошла встреча с вице-президентом информационного агентства «Синьхуа Дейли», заместителем генерального директора «Синьхуа Медиа Групп» Чжуаном Чуанвэем. В ходе встречи участники обсудили вопросы стратегического сотрудничества по поставкам газетной бумаги на 2019-2020гг.