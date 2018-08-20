Henkel демонстрирует положительную динамику во втором квартале, несмотря на негативное влияние валютных курсов

· Объем продаж компании достиг нового рекордного значения и вырос до 5,143 млрд евро, при этом органический рост составил +3,5%

· Показатель EBIT* достиг нового максимума: 926 млн евро (+1,8%)

· Компания продолжила демонстрировать улучшение рентабельности оборота (EBIT margin*), которая увеличилась на 20 базисных пунктов до 18,0%

· Прибыль на привилегированную акцию (EPS)* составила 1,58 евро (+1,9%), за вычетом эффекта валютных курсов рост составил +7,7%

· Процессы доставки потребительских товаров в Северной Америке налажены

· Henkel обновляет свой прогноз на финансовый год с учетом усиления негативного влияния валютных курсов и изменения цен на сырье.

Компания ожидает, что в органическом выражении рост продаж в масштабах всей группы будет находиться в диапазоне 2% — 4% (без изменений), рентабельность оборота (EBIT margin) * будет составлять приблизительно 18% (предыдущий прогноз: более 17,5%) и рост прибыли на привилегированную акцию (EPS*) составит 3% — 6% (предыдущий прогноз: 5% — 8%)

Дюссельдорф — «Благодаря сильному органическому росту Henkel добилась хороших показателей во втором квартале, даже несмотря на существенное негативное влияние валютных курсов и увеличение цен на сырьевые компоненты. Мы улучшили квартальные результаты продаж и продолжили наращивать показатели скорректированной рентабельности продаж EBIT и добились самой высокой скорректированной квартальной прибыли на сегодняшний день, — отметил главный исполнительный директор Henkel Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen). Наше подразделение Adhesive Technologies зафиксировало высокий органический рост продаж, подразделение Laundry & Home Care продемонстрировало хороший рост, бизнес Beauty Care также сохранил положительную динамику».

«Мы отметили органический рост продаж во всех регионах, наши показатели на развивающихся рынках достигли высокого уровня и продемонстрировали хорошую динамику в развитых странах. Показатели нашего потребительского бизнеса в Северной Америке вернулись к устойчивому росту в связи с восстановлением операционных процессов доставки продукции».

«Во втором квартале, так же, как и в первом, мы столкнулись со значительными колебаниями валют и увеличением цен на сырьевые компоненты. Разница валютных курсов негативным образом сказалась на уровне продаж, эффект от волатильности валют составил 6,1% или приблизительно 310 млн евро. Кроме того, изменения валютных курсов отразились на нашей операционной прибыли и прибыли на акцию. Без учета валютного эффекта мы продемонстрировали устойчивый рост операционной прибыли на привилегированную акцию в размере 7,7%», — объяснил Ханс Ван Байлен.

Обновленный прогноз на 2018 финансовый год Henkel обновила свой прогноз на 2018 финансовый год. Компания по-прежнему ожидает, что рост продаж в органическом выражении для всей группы Henkel (Henkel Group) будет находиться в диапазоне 2% — 4%. С этого момента Henkel рассчитывает, что органический рост продаж бизнес-подразделения Adhesive Technologies будет находиться в диапазоне 4% — 5%, тогда как ранее компания планировала, что он составит от 2% до 4%. От бизнес-подразделения Laundry & Home Care Henkel по-прежнему ожидает роста продаж на уровне 2% — 4%. Компания подтверждает свои ожидания положительного роста продаж в бизнес-подразделении Beauty Care в диапазоне 0% — 2%.

В отношении скорректированной рентабельности продаж (EBIT) Henkel ожидает, что в годовом выражении этот показатель составит приблизительно 18%, тогда как в своем предыдущем прогнозе компания рассчитывала, что этот показатель составит более 17,5%. Ожидается, что все три бизнес-подразделения будут способствовать этой положительной динамике. С учетом изменения валютных курсов и цен на сырьевые компоненты, Henkel ожидает, что скорректированный рост прибыли на привилегированную акцию будет находиться в диапазоне 3% — 6%, по сравнению с предыдущим прогнозом, согласно которому рост прибыли должен был составить 5% — 8%.

«Обновленный прогноз подчеркивает наш фокус на устойчивый рост доходности, мы намерены продолжить реализовывать наши стратегические приоритеты», — отметил Ханс Ван Байлен.

Показатели продаж и прибыли во втором квартале 2018 года

Объем продаж во втором квартале достиг нового рекордного уровня и составил 5,143 млрд евро, при этом рост продаж в номинальном выражении по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года составил 0,9%.

В органическом выражении, то есть за вычетом эффекта валютных курсов и без учета приобретений/продаж активов, компания зафиксировала сильный рост продаж на уровне 3,5%. Доля от приобретения и продажи активов составила 3,5%. Таким образом, общий рост продаж составил 7%. Негативное влияние разницы валютных курсов на объем продаж составило -6,1%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies зафиксировало очень высокий органический рост продаж на уровне 5,2%. В бизнес-подразделении Beauty Care в органическом выражении объем продаж оказался на 0,4 выше уровня за аналогичный квартал прошлого года. В бизнес-подразделении Laundry Home Care был зафиксирован хороший рост органических продаж на уровне 2,9%.

Росту продаж также способствовало двухзначное увеличение цифровых продаж в масштабах всей группы, что обусловлено высокими показателями в потребительских бизнес-подразделениях.

Вклад развивающихся рынков вновь оказался выше среднего значения в общем органическом росте группы, здесь компания зафиксировала органический рост продаж на уровне 5,4%. На зрелых рынках компания продемонстрировала положительный рост органических продаж на уровне 2,2%.

Компания продемонстрировала устойчивый рост продаж в странах Западной Европы, при этом органический рост составил 0,1%. В Восточной Европе органический рост продаж достиг 8,2%. В странах Африки и на Ближнем Востоке объем продаж в органическом выражении вырос на 4,7%. В Северной Америке органический рост продаж был зафиксирован на уровне 4,9%. В Латинской Америке этот показатель достиг 6,3%, а в Азиатско-тихоокеанском регионе объем продаж вырос в органическом выражении на 1,9%.

Скорректированная операционная прибыль (EBIT) улучшилась на 1,8% с 909 млн евро в аналогичном квартале прошлого года до нового максимума на уровне 926 млн евро.

Скорректированная рентабельность продаж (EBIT) выросла на 0,2 процентных пункта и составила 18,0%

Скорректированная прибыль на привилегированную акцию выросла на 1,9% с 1,55 евро до 1,58 евро. На показатель прибыли повлияла разница валютных курсов, негативный эффект от волатильности составил -5,8%. Без учета разницы валютных курсов, скорректированная прибыль на привилегированную акцию увеличилась на 7,7%.

Чистый рабочий капитал, выраженный в процентах от объема продаж, составил 6,3%, что выше уровня, зафиксированного во втором квартале 2017 года (5,2%).

Показатели работы бизнес-подразделений

Во втором квартале 2018 года бизнес-подразделение Adhesive Technologies зафиксировало очень высокий органический рост продаж на уровне 5,2%. В номинальном выражении объем продаж вырос на 2,6% и достиг 2,432 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 1,5% и достигла 462 млн евро. Скорректированная рентабельность оборота оказалась незначительно ниже уровня прошлогоднего квартала и составила 19,0%.

Объем продаж бизнес-подразделения Beauty Care во втором квартале 2018 года в органическом выражении вырос на 0,4%. В номинальном выражении он вырос на 3,8% и составил 1,035 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль выросла на 4,4% и достигла 187 млн евро. Показатель скорректированной рентабельности продаж улучшился на 0,1 процентного пункта и составил 18,1%.

Бизнес-подразделение Laundry Home Care стимулировало во втором квартале хороший органический рост продаж на уровне 2,9%. В номинальном выражении объем продаж составил 1,644 млрд евро по сравнению с 1,703 млрд евро за аналогичный квартал предыдущего года. Скорректированная операционная прибыль составила 295 млн евро, что на 1,0% ниже аналогичного показателя за второй квартал 2017 года. Скорректированная рентабельность продаж выросла на 0,4 процентных пункта до 17,9%.

Устойчивый рост бизнеса в первой половине 2018 года

В первой половине 2018 года Henkel зафиксировала объем продаж на уровне 9,978 млрд евро. В органическом выражении рост продаж без учета влияния валютных курсов и приобретения/продажи активов составил 2,3%. Негативное влияние валютных курсов привело к снижению продаж на -7,4%.

Скорректированная операционная прибыль выросла на 0,3% с 1,763 млрд евро до 1,768 млрд евро.

Скорректированная рентабельность продаж улучшилась с 17,4% до 17,7%.

Скорректированная прибыль на привилегированную акцию выросла на 1,7% с 2,96 евро до 3,01 евро. На рост прибыли негативно повлияла разница валютных курсов, данный эффект составил -6,1%. Без учета негативного влияния разницы валютных курсов, скорректированная прибыль на привилегированную акцию улучшилась на 7,8%.

В первой половине 2018 года бизнес-подразделение Adhesive Technologies стимулировало сильный органический рост продаж на уровне 5,0%. Скорректированная рентабельность продаж составила 18,5%.

На объем продаж потребительского бизнеса негативно повлияли сложности с доставкой продукции в Северной Америке. В бизнес-подразделении Beauty Care объем продаж в органическом выражении оказался на 2,0% ниже, чем в первом полугодии 2017 года. Скорректированная рентабельность оборота сохранилась на уровне значений первого полугодия 2017 года и составила 17,4%. Бизнес-подразделение Laundry Home Care продемонстрировало органический рост продаж на уровне 1,1%. Скорректированная рентабельность продаж продемонстрировала сильный рост с 17,4% до 18,2%.

По состоянию на 30 июня 2018 года, чистая финансовая позиция компании Henkel составила -3,597 млрд евро (31 декабря 2017 года этот показатель составлял -3,225 млрд евро).

20.08.2018 11:42:00 В канун празднования 78-летия АЦБК обновил Доску почёта

В этом году среди удостоившихся высокой чести за труд, преданность Делу жизни и высокий профессионализм:

ТРАНСПОРТЕРЩИК ДРЕВЕСНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА № 3 ДРЕВЕСНО-БИРЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Ирина Аркадьевна БРАГИНА , ОПЕРАТОР НА АЭРОТЕНКАХ ЦЕХА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Людмила Ивановна ГАМОВА, ДИФФУЗОРЩИК ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ВАРОЧНОГО УЧАСТКА ЦЕХА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Сергей Степанович СИДОРОВ , АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (СТАРШИЙ) ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА ТЭС-1 Татьяна Сергеевна СЫРОМОЛОТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕБЕСТОИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СЛУЖБЫ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ Алена Валерьевна ТАЛАНОВА, ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗВЕСТИ УЧАСТКА КАУСТИЗАЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ БЛОКА ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА Игорь Францевич ТУРОВСКИЙ, ТОКАРЬ ЦЕХА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Александр Рудольфович ФАФУЛЕВ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ БДМ-3,4 БЛОКА ЦЕХОВ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ Сергей Юрьевич ШАРАНДИН, ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ СПОРТИВНО-МАССОВОГО ОТДЕЛА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО «БЫТ» Татьяна Владимировна ЖЕРИХИНА, ДЕЖУРНЫЙ СТРЕЛОЧНОГО ПОСТА УЧАСТКА ПО ДВИЖЕНИЮ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ГРУЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА АО «АРХБУМ» Татьяна Леонидовна КАРАСЕВА.

Напомним, что 28 августа 1940 года на Архангельском ЦБК была произведена первая, пробная, варка целлюлозы (оборот варочного котла 22 часа) и получена первая небеленая целлюлоза. Именно эта дата считается рождением Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, единственного в России предприятия ЦБП, удостоенного высшей награды страны — Ордена Ленина.

20.08.2018 11:38:00 В странах Персидского залива отмечено подорожание ПЭТ Эксперты ICIS отмечают, что на прошлой неделе в странах Персидского залива зафиксирован рост цен на полиэтилентерефталат (ПЭТ), связанный с существенным подорожанием терефталевой кислоты (ТФК).

Профильные специалисты, ссылаясь на участников рынка, утверждают, что стоимость тонны ПЭТ выросла на 40-50 долларов и достигла 1345 долларов, CFR/DEL страны Персидского залива. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних регионах. К примеру, на азиатском рынке на прошедшей неделе средняя стоимость ПЭТ выросла на 10-20 долларов. Максимальная цена тонны азиатского ПЭТ составила 1340 долларов, CFR GCC.

По прогнозам экспертов, это временное подорожание ПЭТ и уже на этой неделе ожидается снижение цен, связанное с традиционным празднованием в 20-х числах августа Курбан-байрама.

Отечественные производители ПЭТ по итогам I полугодия увеличили объемы поставок за пределы страны до 35,6 тыс. тонн (+67% к прошлогодним показателям). Вместе с тем, количество ввезенного в страну полиэтилентерефталата составило около 78,2 тыс. тонн (+4%).

Источник: www.mrcplast.ru 20.08.2018 00:02:00 Procter Gamble изготовит упаковку из 100% переработанного пластика

Пластиковая упаковка для Fairy и Head Shoulders (бренды Procter Gamble) будет производиться из полностью переработанных материалов, в том числе, пластиковых отходов, собранных на морском побережье.

Известно, что пластик, извлеченный из океана и собранный на пляжах, трудно использовать повторно из-за ухудшения качества с течением времени, однако знаковые бренды PG заявили, что нашли технически «революционный» способ интегрировать пластмассы из океана с другими переработанными пластмассами в свои бутылки.

Пластик собирается и перерабатывается в сотрудничестве с TerraCycle.

Бутылки для Fairy и Head Shoulders будут продаваться исключительно в британских супермаркетах Tesco. Обе компании (PG и Tesco) в апреле текущего года подписали Британский пластиковый пакт о повторном использовании, переработке или компостирования пластиковой упаковки к 2025 году.

По оценкам специалистов, каждые 100 метров пляжей Великобритании содержат в среднем 138 единиц мусора.

20.08.2018 00:31:00 На Кубани модернизировали цех по производству растворимого кофе

Пресс-служба ООО «Нестле Кубань» сообщает, что на площадке в Тимашевске завершились работы по модернизации оборудования, задействованного в производстве кофе NESCAFÉ Gold.

Представители компании отмечают, что по итогам реализации инвестпроекта стоимостью в 1,5 млрд рублей, удалось ввести в эксплуатацию оборудование, обеспечивающее очень мелкий помол кофейных зерен. Параллельно на предприятии велась работа по созданию современной линии расфасовки кофе в премиальную упаковку. Что касается ежегодного объема выпускаемой продукции, то он остается на прежнем уровне — около 33 тыс. тонн.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркивает, что лично контролирует ход реализации всех перспективных инвестпроектов. Тщательное предварительное изучение потенциальных инвесторов позволяет на начальном этапе отсеивать неэффективные проекты. В результате удалось более чем в два раза сократить количество расторгнутых договоров с компаниями, которые готовы вложить средства в различные отрасли региона.

Ранее сообщалось, что весной текущего года «Нестле Кубань» договорилась с руководством края о развитии производства на заводе в Тимашевске. Гендиректор компании Ольга Половьянова, комментируя подписание соответствующего договора, отмечала, что «Нестле» успешно работает в Краснодарском крае, начиная с 1998 года. Компания ежегодно принимает участие в работе РИФ и стремится максимально расширять сотрудничество с другими регионами.

20.08.2018 00:07:00 Канадская Tim Hortons обновляет фирменные кофейные стаканчики

CTV News сообщает, что в канадской сети закусочных Tim Hortons вскоре появятся кофейные стаканчики с плотно прилегающими экологичными крышками.

Ранее посетители заведений Tim Hortons регулярно жаловались на неплотно прилегающие к стаканчикам крышки. По словам Алекса Маседо, возглавляющего канадскую компанию, эти проблемы постепенно уходят в прошлое. На сегодняшний день в нескольких кофейнях уже прошли апробацию кофейные стаканчики с обновленными крышками. Они не только отличаются нанесенными кленовыми листьями, но и гарантируют герметичность упаковки.

Представители Tim Hortons отмечают, что планируют существенно обновить перечень и порядок предоставляемых услуг. В частности, компания готова внедрить программы доставки, лояльности, детское меню и пр. В перспективе рассматривается возможность отказа от пластиковых трубочек.

20.08.2018 00:10:00 Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции

По данным, предоставленным пресс-службой «Беллесбумпрома», предприятия концерна почти на четверть увеличили производство импортозамещающей продукции в январе-июне 2018 относительно аналогичного периода 2017.

Всего в категорию импортозамещающей продукции вошло 38 видов товаров. Ранее они либо не производились на территории республики, либо выпускались в недостаточном количестве и импортировались из-за рубежа. Большую роль в импортозамещении сыграл «Светлогорский ЦКК», который в тестовом режиме начал выпуск уникальной для Беларуси сульфатной беленой целлюлозы. Всего этой продукции за первое полугодие 2018 было выпущено 1,2 тыс. тонн.

Производство всех видов бумаги и картона увеличилось на 2,8%. Растет ассортимент и объемы производства ДСП и ДВП плит — на 6,3% и 34,7% соответственно. Выпуск фанеры вырос на 82,7%.

«Беллесбумпром» планирует в течение 2018 года выпустить продукции не менее чем на 400 млн долларов.

17.08.2018 09:36:00 Coca-Cola приобщилась к раздельному сбору ТКО в Ленинградской области

Издание «Форпост Северо-Запа» сообщает, что на территории Ленинградской области стартовал проект по раздельному сбору мусора. В его реализации приняли участие местные операторы по вывозу ТКО «ЮВИ-СПб» и «ЭкоТехнологии», а также российское представительство компании Coca-Cola.

В рамках реализации этого проекта запланировано создание на территории области сети экодомиков для раздельного сбора мусора. Ожидается, что в течение августа будет оборудовано 24 площадки. В дальнейшем их количество будет увеличиваться. Дальнейшую переработку собранного вторсырья взяла на себя компания «ЭкоТехнологии».

Представители Coca-Cola подчеркивают, что намерены к 2030 году обеспечить переработку упаковки всей реализуемой продукции. На сегодняшний день объем перерабатываемой компанией упаковки составляет порядка 32 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил изучить и по возможности внедрить в Петербурге опыт Сингапура по сбору и переработке ТКО. На сегодняшний день Северная столица «производит» около 8 млн м3 ТКО. Доля отходов, отправляемых на переработку, составляет лишь 16%. Для сравнения — в Сингапуре 98% ТКО перерабатывается или сжигается.

17.08.2018 00:01:00 Компания Diageo предлагает оценить съедобные соломинки для напитков

Один из ведущих мировых производителей напитков Diageo (Великобритания) заявил, что выпускаемые коктейли будут сопровождаться съедобными соломинками со вкусом клубники, шоколада, лайма и лимона.

Авторы идеи утверждают, что экологичные соломинки будут дополнять вкус популярных коктейлей. Разработкой нового продукта занималась компания Loliware, специализирующаяся на выпуске съедобного пластика. Ее специалисты освоили технологию производства биоразлагаемых трубочек и стаканов, которые можно употреблять в пищу.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года о перспективах выпуска съедобных соломинок заявила компания Pernod Ricard. По мнению издания Upakovano.ru, именно это заявление подтолкнуло представителей Diageo к внедрению аналогичной продукции.

17.08.2018 00:06:00 В США июльские объемы производства коробочного картона выросли на 1,9%

По итогам июля текущего года американские производители коробочного картона продемонстрировали увеличение объемов выпущенной продукции на 1,9% по сравнению с июлем 2017 года. На фоне июньских показателей этого года рост производства составил 4,1%.

В опубликованном отчете AFPA отмечается, что в сегменте немелованного крафт-картона объемы производства по сравнению с июньскими показателями возросли, но, при этом, уровня июля прошлого года достичь не удалось. Производители мелованного картона и лайнера, а также компании, выпускающие коробочный картон из макулатуры, продемонстрировали улучшение показателей, как по сравнению с июнем текущего, так и с июлем 2017 года.

Эксперты ведущей американской ассоциации производителей целлюлозы и бумажной продукции констатируют, что по итогам июля 2018 года зафиксировано увеличение объемов поставок упаковочной бумаги (+5,7%), пищевой упаковки (+3,1%), а также мешков и пакетов из бумаги (+2,5%). По сравнению с июнем текущего года увеличилась норма загрузки (+0,1%) и запасы упаковочной бумаги (+1,7%).

17.08.2018 00:03:00 Владимир Крупчак избран в состав Совета директоров АО «Архангельский ЦБК»

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

16.08.2018 17:57:00 Предприятие «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» прошло аудит социальной ответственности и получило сертификацию FSC Московская гофрокартонная фабрика «Союз» стала частью Smurfit Kappa летом 2017 года и в настоящее время проходит интеграцию с другими предприятиями Группы, включая внедрение международных стандартов производства и бизнес-процессов, а также прохождение необходимых процедур сертификации.

Аудит социальной ответственности Смерфит Каппа Москва СОЮЗ проводился швейцарской компанией SGS и включал комплексный анализ состояния и мероприятий по охране труда, производственной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и честности ведения бизнеса. Были осмотрены производственные площадки, изучена документация, проведено фотографирование производственных помещений и комнат отдыха, а также проведены индивидуальные и групповые интервью с работниками предприятия.

Как рассказал Генеральный директор Смерфит Каппа Москва СОЮЗ Игорь Заргарян: «Важнейшими задачами, стоящими перед нами сейчас, являются интеграция с другими предприятиями Группы и внедрение международных стандартов работы. Smurfit Kappa уделяет большое внимание социальной ответственности, охране труда и защите окружающей среды во всех регионах своего присутствия. Проведение социального аудита стало первым подтверждением соответствия нашего предприятия этическим требованиям ведения бизнеса Группы, соблюдения социальных норм и требований в области охраны труда, а также стремления снизить отрицательное воздействие на окружающую среду».

Кроме того, недавно производственная площадка Смерфит Каппа Москва СОЮЗ прошла сертификацию цепочки поставок в соответствии со стандартами FSC — системы международной сертификации легальности использования лесных ресурсов. Группа Smurfit Kappa последовательно идёт к созданию экологически устойчивого будущего, основываясь в ведении бизнеса на принципах устойчивого развития. Для реализации этой цели она стремится обеспечить прозрачность цепочек поставок и гарантирует соответствие используемых материалов нормативам происхождения на всём пути от поступления сырья на склад до отгрузки готовой продукции. И независимая сертификация процессов производства и закупки бумаги является ключевой в этом процессе.

«Ответственное и бережное отношение к лесам и предотвращение использования сырья из нелегальных источников — один из принципов нашей работы», — подчеркнула Директор по логистике и цепочке поставок Смерфит Каппа Евгения Герцман.

16.08.2018 14:15:00 Представители компании «Карелия Палп» с деловым визитом посетили Китай.

5 августа в Пекине представители компании встретились с Директором редакционно-издательским отделом китайской ежедневой газеты «Жэньминь Жибао» Тонгом Джунфенгом и Главным инженером Сиа Чином. В ходе встречи Алексей Демчишин подробно рассказал китайской стороне о деятельности компании «Карелия Палп» по производству и политике сбыта газетной бумаги на мировом рынке. При этом была отмечена заинтересованность компании в установлении и развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений с крупнейшим китайским издательством. Господин Тонг Джунфенг, в свою очередь, рассказал об истории формирования и развития рынка газетной бумаги Китая, а также поделился планами на будущее. Стороны договорились всемерно развивать установившиеся контакты, обмениваться визитами производственных делегаций на предприятия для обсуждения вопросов качества продукции и экологии производства.

8 августа в Нанкине у руководства компании «Карелия Палп» прошла встреча с вице-президентом информационного агентства «Синьхуа Дейли», заместителем генерального директора «Синьхуа Медиа Групп» Чжуаном Чуанвэем. В ходе встречи участники обсудили вопросы стратегического сотрудничества по поставкам газетной бумаги на 2019-2020гг.