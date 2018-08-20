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Рубль замедлил снижение к доллару
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Курс рубля замедлил снижение к доллару и пытается расти против евро 

Прайм 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Рубль с открытия сегодняшних торгов продолжает торговаться в минусе по отношению к доллару, однако замедлил темпы этого снижения и уже пытается расти к евро, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.54 мск понедельника рос на 9 копеек, до 67,12 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 76,66 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом в самом начале торгов рубль снижался и к доллару, и к евро, потеряв порядка 22 и 4 копеек соответственно.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,26% — до 72,02 доллара за баррель.
"Наличие позитивной подоплеки вовсе не означает, что рубль будет пользоваться популярностью. Санкционные риски плюс слабая нефть и нестабильный курс турецкой лиры вкупе с пониженным рейтингом страны могут нивелировать или сократить желание к покупкам. Открытие торгов не всегда показательно, но если в первые часы динамика не сменится, то существенного преломления курса USDRUB ждать не стоит", — считает ведущий аналитик ГК "ТелеТрейд" Анастасия Игнатенко.
Четырнадцатый день кряду продолжается распродажа российских облигаций — индекс MOEX RGBI (Russian Government Bond Index) в понедельник снизился ещё на 0,24%, до 133,85, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Сегодня в течение дня он ожидает стабилизацию торгов по паре доллар/рубль в диапазоне 66,5-68 рублей, а по паре евро/рубль — 76,0-77,5 рубля.
Впрочем, Игнатенко отмечает, что биржевики могут ожидать позитивной динамики торгов, так как уже после закрытия торгов пятницы международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "ВВВ-", прогноз "позитивный".
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