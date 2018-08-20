Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): Когда рубль рухнул

17 августа 1998 года России пришлось отпустить национальную валюту в свободное плавание. Автор статьи пытается разобраться в том, что же привело к российскому банкротству 20 лет назад. Одним из политических последствий сильнейшего финансового кризиса в истории России он считает уход команды молодых реформаторов из правительства и окончание эры Бориса Ельцина

Внезапно в российскую действительность вернулись очереди. Из-за кризиса рубля в 1998 году очереди как символ проблемной экономики вновь стали повсеместным явлением. Люди стояли в очередях перед банками, пытаясь спасти свои сбережения. Безуспешно, потому что денег все равно не было. Правительство заморозило сбережения, чтобы предотвратить грозивший банковский кризис. У кого еще были деньги, тот стоял в очередях в магазины и пытался купить то, что было в наличии. Когда товары потребления и продукты питания с большим сроком годности стали заканчиваться, люди ринулись в аптеки, где с полок стали сметать таблетки от головной боли и другие медикаменты. Практически забытое слово «дефицит» снова получило распространение, как писал тогдашний корреспондент «Нойе Цюрхер цайтунг» (NZZ) в Москве.

«Команда мечты» обуздала инфляцию

Шоковое состояние было вызвано фактическим отправлением рубля в свободное плавание 17 августа 1998 года. Перед правительством стояла дилемма. Стоит ли пренебречь собственными экономико-политическими успехами и принципами ради спасения своей головы?

Для того. чтобы понять конфликт руководства вокруг Бориса Ельцина, нужно взглянуть на историю. С момента распада СССР Россия была охвачена гиперинфляцией. За счет активного вмешательства главы Центробанка Сергея Дубинина , который прервал период произвольного печатания денег своих предшественников, рост цен сократился с 197% в 1995 году до 15% двумя годами позднее. В начале 1998 года российское государство захотело раз и навсегда покончить с инфляцией. «Команда мечты» от экономики в лице министра финансов Анатолия Чубайса , фактического премьера Бориса Немцова и главы Центробанка Дубинина 1 января ввела «твердый» рубль. Было упразднено три нуля, а новая валюта была привязана к доллару.

Тем самым молодые реформаторы хотели убить нескольких зайцев одним махом. Во-первых, нужно было стабилизировать инфляцию на низком уровне, во-вторых, возвратить доверие иностранных инвесторов. В-третьих, за счет заключения краткосрочных обязательств должны были стремительно сократиться расходы государства, поскольку из-за низкой инфляции при каждом новом выпуске облигаций ему нужно было платить меньше процентов. Кроме того, выросла цена на нефть до 23 долларов за баррель, что сулило новые доходы бюджета. Плюс впервые после распада СССР ожидался рост реальных доходов населения.

Планы и успехи трио пришлись по душе не только населению. Журнал Euromoney назвал Чубайса министром финансов года (1997). Также и МВФ был доволен реформаторскими устремлениями и помог кредитами, когда азиатский кризис 1997 года дошел до России. Тем самым удалось избежать спекулятивной атаки на рубль — но цена была слишком высокой. Российский Центробанк потерял 6 миллиардов долларов из-за валютных спекулянтов. И все же он показал финансовым игрокам, что Россия будет защищать твердый рубль. Бывший руководитель подразделения МВФ, профессор ВШЭ Мартин Гильман подтвердил, что институты верили в стремление к проведению реформ российского руководства в то время. По иронии истории к началу 1998 года все думали, что самое плохое для России уже позади.

Разрушительное падение цен на нефть

Но проблемы российской экономики нельзя было преодолеть одним махом. Гиперинфляция 90-х годов обрушила покупательную способность россиян, кроме того только 40% работников получали заработную плату в срок и в полном объеме. Государство собирало слишком мало налогов и вынуждено было финансировать дефицит при помощи займов.

Кроме того, ситуацию усугубляло то, что азиатский кризис обрушил цены на нефть. Цены на нефть упали в два раза до конца 1998 года до исторического минимума в размере 9,10 доллара. Из-за низких цен на нефть и газ государство недосчиталось важной части доходов. Когда из-за этого ухудшилось положение страны, инвесторы начали продавать российские облигации и требовали более высоких процентов. Это превратило мнимое чудо-оружие краткосрочных обязательств в бомбу замедленного действия. Вместо выплаты более низких процентов, якобы гениальная идея «команды мечты» превратилась в замкнутый круг. Каждую среду финансовым рынкам необходимо было возвращать большую сумму и брать ее заново под большие проценты. Поэтому весной 1998 года России грозило новое банкротство.

Для удержания иностранного капитала в стране и чтобы успокоить инвесторов, Центробанк прибегнул к резким мерам. 17 мая он повысил ключевую ставку на 20 процентных пунктов до 50 процентов, а позднее до целых 150 процентов. Сильный рост процентных ставок продолжал тормозить экономику, что дополнительно сократило налоговые доходы и обострило дефицит бюджета. МВФ в июле пообещал предоставить дополнительные кредиты в миллиардном размере, а русские предприняли собственные меры, которые должны были успокоить инвесторов.

Тем временем Центробанк активно работал над тем, чтобы поддерживать обменный курс. Для этого были задействованы миллиарды собственных валютных резервов для покупок рубля. В течение только 14 месяцев Центробанк потратил 60% своих валютных резервов для покупок с целью поддержания курса. Когда резервы растаяли до 8,2 миллиардов долларов, нахлынули последующие события.

«У нас остались считанные дни»

Вновь обратимся ко времени накануне 17 августа 1998 года. После того как биржевой курс 13 и 14 августа рухнул, страна оказалась на грани коллапса. Приехал заместитель министра финансов США Липтон и после переговоров заявил: «У нас остались считанные дни, если не часы до коллапса», — вспоминает Гильман, который позднее напишет книгу об этом кризисе. Вечером в субботу состоялся в ужин в узком кругу с представителями российского правительства и МВФ. Россиянам был нужен план, чтобы в понедельник успокоить рынки.

Но у правительства было очень мало вариантов. МВФ предложил запустить печатный станок, чтобы обслужить краткосрочные рублевые обязательства, которые нужно было погасить до следующей среды. Чубайс возразил на это, что Ельцин в ходе своего президентского срока достиг двух целей. Президент сократил инфляцию до приемлемого уровня и стабилизировал валютный курс. Этими успехами россияне не хотят жертвовать, запуская печатный станок. Поскольку печатание денег при отсутствии какого-либо плана отнимет у населения деньги.

Поскольку Россия в выходные не могла больше получить кредит у развитых стран, она прекратила обслуживать долги и фактически отпустила валюту в свободное плавание. Это стало концом для твердого рубля. В следующую среду Россия отказалась обслуживать свои краткосрочные обязательства и объявила о неплатежеспособности. Российское банкротство было самым большим в истории. За последующие 18 месяцев российская валюта обесценилась с 5 рублей за 1 доллар до 29 рублей. Но отпустить рубль было не самой большой ошибкой. Этот шаг был необходим. Правительство и МВФ абсолютно недооценивали поведение российских банков, которые просто пытались обезопасить как можно больше денег.

Банки потеряли деньги на спекуляциях в результате стратегии Кэрри трейд («Carry trades»). Они занимали средства в дешевых долларах и вкладывали деньги в высокопроцентные рубли. После 17 августа от банков тут же потребовали закрыть свои позиции по операциям. Банки заняли у Центробанка рубли и перевели их тут же в доллары, чтобы погасить свои обязательства за границей. Это вызвало настоящий обвал рубля. То есть кризис вызвало не население и не иностранные инвесторы, а собственные банки с неограниченными кредитами Центробанка.

Глобальные последствия

Однако это не помогло банкам спастись. Россия погрузилась в банковский кризис. Почти половина банков была реструктурирована, ликвидирована или объединена. В том числе, Инкомбанк, как один из пяти крупнейших финансовых институтов страны. Кроме того кризис рубля вызвал перекосы и на международной арене, потому что инвесторы начали бояться хрупкости стран с переходной экономикой. Коэффициенты риска для развивающихся стран были сильно повышены. Кризис также привел и к перекосам на глобальных финансовых рынках. Американский хедж-фонд LTCM, который потерял на спекуляциях российскими облигациями, пришлось спасать за 3,5 миллиардов долларов американскому Центробанку

Кроме того кризис повлек за собой и политические последствия. Банкротство России привело к уходу реформаторов из правительства и ознаменовало окончание эры Ельцина. С последствиями пришлось справляться населению. Российская экономика в 1998 году упала на 5,3%, а инфляция сильно возросла. Доход на душу населения опустился на низшую точку с момента распада СССР. Многие россияне потеряли свои сбережения, с этого момента они все еще не доверяют банкам и предпочитают хранить свои сбережения в долларах.