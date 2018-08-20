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Давление на доллар ограничено
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Давление на доллар ограничено 

News.ru 33 минуты назад
Настроения мировых инвесторов продолжают улучшаться на фоне ожиданий возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Под конец недели вернувшийся на рынки оптимизм, который превалирует и в понедельник, подорвал позиции доллара в качества защитного актива.
Впрочем, давление на американскую валюту с этого фронта ограничено, в том числе по той причине, что инвесторы не рассчитывают на скорое разрешение торговых споров и существенные прорывы в сложных торговых отношениях между двумя странами, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Также давление на доллар ограничено в преддверии двух ключевых событий этой недели — публикации протокола прошлого заседания ФРС и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуоле. Трейдеры ставят на довольно оптимистичный тон регулятора в вопросе оценки состояния экономики страны, а также надеются услышать подтверждение намерения банка продолжать плавное ужесточение монетарной политики.
В этом контексте потенциал роста пары евро/доллар по-прежнему ограничен. Недавние попытки евро вернуть интерес покупателей обернулись неудачей — после поползновений в направлении промежуточного сопротивления в районе 1,145, евро снова возвращается под отметку 1,14, а значит, поддержка в лице уровня 1,13 остаётся в игре.
За счёт ослабления бегства от рисков целостность этой отметки в ближайшее время вряд ли будет нарушена. Однако для усиления давления на пару будет достаточно любого негативного сигнала с геополитического фронта.
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