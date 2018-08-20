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X5 Retail открыла первый магазин «Перекресток» «без покупателей»
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X5 Retail открыла первый магазин «Перекресток» «без покупателей» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», открыла первый dark store, или «магазин без покупателей» «Перекресток», говорится в пресс-релизе X5 Retail.
"Dark store — объект нового для компании формата, доступ в который есть только у сотрудников компании. Он предназначен для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-покупателей как из столицы, так и из Подмосковья", — поясняет X5.
Магазин открылся в Москве, он стал 13,5-тысячным торговым объектом X5 Retail. «Площадь „магазина без покупателей“ составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Новый объект сможет вмещать до 20 тысяч наименований товаров», — отмечается в релизе. Компания указывает, что запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина «Перекресток» в 3,5 раза.
Онлайн-заказы в «Перекрестке» были запущены в апреле 2017 года. В феврале текущего года экс-гендиректор «Перекрестка» Владимир Сорокин говорил журналистам, что объем продаж интернет-магазина торговой сети по итогам 2018 года может составить порядка 1 миллиарда рублей, а через три года достигнуть около 2% от товарооборота сети.
X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 13,178 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом — до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является «Альфа-групп» (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.
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