Курс фунта продолжает падать к доллару из-за напряженности вокруг Brexit

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в понедельник продолжает снижаться по отношению к доллару, испытывая давление в ожидании переговоров о предстоящем выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2740 доллара с 1,2751 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Британская валюта дешевеет седьмую неделю подряд, с начала июля она потеряла к доллару более 4% и сейчас торгуется на минимумах с июня прошлого года.

Курс евро к доллару опускается до 1,1408 доллара за евро с 1,1439 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 110,63 иены за доллар со 110,51 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,23%, до 96,33 пункта.

"Курс фунта продолжает отражать опасения вокруг Brexit и экономики (Великобритании — ред.), которая в лучшем случае стагнирует", — сказал валютный стратег WorldFirst Джереми Кук (Jeremy Cook) в интервью агентству Рейтер . «Сейчас есть много более популярных активов для инвестиций, чем фунт», — добавил эксперт.

Инвесторы продолжают следить за новостями вокруг Brexit. Во вторник глава британского министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб прибудет в Брюссель для встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье

По итогам июльского раунда переговоров Барнье заявил, что ЕС и Великобритания хотят достичь соглашения об условиях «развода» не позднее середины октября. Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.