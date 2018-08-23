Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов S&P BSE IT, товаров повседневного спроса и S&P BSE Capital Goods.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подорожал на 0,10%, достигнув исторического максимума, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Tech Mahindra Ltd (NS:TEML), которые подорожали на 19,50 п. (2,75%), закрывшись на отметке в 726,65. Котировки Larsen&Toubro Ltd (NS:LART) выросли на 27,40 п. (2,07%), завершив торги на уровне 1.352,05. Бумаги Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY) выросли в цене на 56,95 п. (2,36%), закрывшись на отметке 2.463,60.

Лидерами падения стали акции Tata Motors Ltd (NS:TAMO), цена которых упала на 12,25 п. (4,56%), завершив сессию на отметке 256,90. Акции Bharat Petroleum (NS:BPCL) поднялись на 10,25 п. (2,78%), закрывшись на уровне 357,75, а Indian Oil Corporation Ltd (NS:IOC) снизились в цене на 4,05 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 153,40.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Larsen&Toubro Ltd (BO:LART), которые подорожали на 2,30% до отметки 1.352,50, NTPC Ltd (BO:NTPC), которые набрали 2,05%, закрывшись на уровне 164,50, а также акции Reliance Industries (BO:RELI), которые повысились на 1,86%, завершив сессию на отметке 1.269,70.

Лидерами падения стали акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые снизились в цене на 4,33%, закрывшись на отметке 257,40. Акции компании Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv) потеряли 2,97% и завершили сессию на уровне 140,35. Котировки Vedanta Ltd (BO:VDAN) снизились в цене на 2,01% до отметки 214,80.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (902) превысило количество закрывшихся в плюсе (698), а котировки 62 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1458 компаний подешевели, 1158 выросли, a 167 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,75%, 19,50 п., и завершили торги на отметке 726,65. Котировки акций Bharat Petroleum (NS:BPCL) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,78%, 10,25 п., и завершили торги на отметке 357,75. Котировки акций Indian Oil Corporation Ltd (NS:IOC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,57%, 4,05 п., и завершили торги на отметке 153,40. Котировки акций Reliance Industries (BO:RELI) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,86%, 23,20 п., и завершили торги на отметке 1.269,70.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 1,12% до отметки 12.7575.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,67%, или 8,10, достигнув отметки $1.195,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $67,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,23%, или 0,17, до отметки $74,61 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,52% до 70,155, а котировки EUR/INR повысились на 0,11%, достигнув отметки 81,1190.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 95,27.