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Какие профессии в Нижегородской области самые прибыльные
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Какие профессии в Нижегородской области самые прибыльные 

Нижегородская правда 37 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comКакие профессии в Нижегородской области самые прибыльныеКаждый пятый нижегородец готов переехать в другой город, чтобы найти там работу. Как показало недавнее исследование компании HeadHunter, жители региона, которые не смогли построить карьеру в родном городе, не против переехать в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города страны.
Впрочем, и в Нижнем Новгороде можно получить работу на любой вкус и кошелёк. Зарплаты в разных сферах серьёзно отличаются: можно зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, а можно и все 400 тысяч. Главное — найти подходящее место.
Рабочий момент
По данным сайта HeadHunter, 20% нижегородцев готовы к переезду в другой город, чтобы найти там работу и построить карьеру. Чаще всего они ищут места в сфере продаж, информационных технологий и на производстве.
В большинстве случаев к переезду готовы молодые люди от 18 до 30 лет. Мужчин среди тех, кто согласен на переезд, в два раза больше, чем женщин.
Самыми привлекательными для нижегородцев ожидаемо стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Сочи, Краснодар и Краснодарский край, Екатеринбург, Крым и Самара. Примечательно, что часть нижегородцев выбрали для построения карьеры соседний Владимир.
Главные надежды нижегородцев, готовых искать лучшей доли в других городах, связаны с зарплатами. Например, средняя зарплата в регионе составляет чуть больше 33 тысяч рублей. В той же Москве — 68 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 47 тысяч рублей. Правда, в остальных городах средний доход мало чем отличается от нижегородского, составляя 35-38 тысяч рублей.
При этом небольшая часть нижегородцев (0,7%) готовы уехать из Нижегородского региона за границу. Самые предпочтительные страны — Белоруссия, Казахстан и США.
От зарплаты до зарплаты
Тем, кто решил строить карьеру в Нижегородской области, рынок труда предлагает самые разные возможности.
По официальным данным управления труда и занятости населения региона, самыми востребованными профессиями в Нижегородской области уже который год подряд остаются рабочие специальности. Недостаток в кадрах отмечается на промышленных предприятиях и в обрабатывающих производствах. Кроме того, большим спросом на рынке труда также пользуются специалисты в сферах образования, здравоохранения, строительства и оптово-розничной торговли. Благодаря чемпионату мира по футболу появился спрос на профессионалов и в сфере услуг — гостиничном и ресторанном бизнесе.
Впрочем, рассчитывать на большие заработки эти специалисты вряд ли смогут. Сотрудники, которые работают не на руководящих должностях, зарабатывают в этих сферах в среднем 25-30 тысяч рублей в месяц. Хотя доходы в одной отрасли могут серьёзно отличаться. Так, например, кондитер на производстве может рассчитывать на зарплату в среднем 25 000 рублей в месяц, а вот шеф-повар с опытом может найти работу с зарплатой от 80 000 рублей и выше.
Самые низкооплачиваемые специальности — в сельском хозяйстве, охоте и лесной отрасли: средний доход не превышает 20 000 рублей в месяц. Хотя и здесь цифры заметно отличаются. К примеру, специалисты, занятые ручным трудом (те же переборщики картофеля), зарабатывают 12-15 тысяч рублей в месяц. А специалист по обслуживанию тракторов может получать 50 000 рублей в месяц, технологи по птицеводству или мясопереработке могут рассчитывать на доход до 100 000 рублей в месяц.
Всё выше и выше
Ещё пару лет назад самые высокие зарплаты получали работники финансовой сферы: сотрудники банков, фондового рынка, а также финансисты, которые работают на предприятиях, и бухгалтеры. Средняя зарплата в этой сфере превышала 80 000 рублей.
Сейчас ситуация изменилась.
— Что касается финансовой сферы, то туда стремиться не стоит, — говорит специалист по кадровому рынку Алёна Макарова. — Именно там в последние годы прошли самые серьёзные сокращения. А зарплата рядовых клерков банка не превышает 30 000 рублей.
По данным компании «Хед Хантер Поволжье», сегодня самые востребованные и высокооплачиваемые профессии на рынке труда в регионе — это специалисты в области продаж и компьютерных технологий. Заработать таким специалистам можно от 25 до 280 тысяч рублей в месяц. За год доходы выросли у дизайнеров интерфейсов, геологов и специалистов электронной коммерции. Средняя зарплата в этих профессиях составляет 150 000 рублей в месяц.
Высокие зарплаты и у руководителей компаний, главные офисы которых расположены в Москве. Директора подразделений могут рассчитывать на зарплату от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.
АВТОР: Юлия МАКСИМОВА
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