Эксперт РАН: для нового масштабного экономического кризиса нет оснований

Михаил Портной. «Валютная лихорадка» последнего времени в разных странах имеет разную природу, при этом для нового масштабного экономического кризиса, предвестниками которого некоторые считают взрывы валютной волатильности на развивающихся рынках, нет предпосылок. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН

На сегодняшний день для нового масштабного экономического кризиса нет оснований, полагает он. «Экономика США на подъеме, и это происходит после почти десятилетнего ее „взбадривания“ со стороны государства, — теперь в последнем квартале рост в 4% годовых! Причем происходит это не за счет того, что, как любят писать некоторые СМИ, Америка „включает печатный станок“. Эмиссия денег там, действительно, была несколько лет в рамках общей политики стимулирования роста, но теперь включились силы со стороны спроса. Выросло новое поколение, сложились новые потребности. Так что повторюсь: американская экономика на подъеме, и отсюда кризиса ждать не приходится, а у других стран нет таких денег, чтобы вызвать масштабный кризис», — отмечает Портной.

Инвесторы опасаются «повторения кризиса 1997 года, когда капиталы бежали из некоторых стран Юго-Восточной Азии в основном в США и это стало критичным для экономик сначала этого региона, а потом, по эффекту домино, и других», предполагает он. «Но сегодня страны Юго-Восточной Азии развиваются активно, и финансовая ситуация там куда более стабильная, чем 20 лет назад», — подчеркивает сотрудник РАН

По его словам, недавний приступ «валютной лихорадки» в России вызван скорее угрозой усиления санкций, а на турецком рынке наблюдались спекулятивные игры: пришли в движение большие объемы свободных средств, так называемых «горячих денег». «Известно, что такие капиталы размещаются часто на рынках развивающихся стран ровно потому, что отдача (прибыльность) там выше, как, впрочем, и риски. Но „горячие деньги“ слишком мобильны, и их владельцы легко перебрасывают их по миру в зависимости от конъюнктуры. Что мы и наблюдали», — поясняет экономист.

Он считает несостоятельным существующее мнение о том, что лихорадку на валютных рынках развивающихся стран, в том числе России, провоцирует Федеральная резервная система США , поднимающая процентную ставку. Как поясняет эксперт, ФРС «повышает ставку аккуратно и медленно», и в любом случае «повышение ставки диктуется не желанием властей США обвалить российский рубль или турецкую лиру, а необходимостью управлять процессами внутри страны, где в связи с ростом экономики появляется риск роста инфляции». «Да и что такое рубль для американского рынка? Я еще понял бы пристрастный взгляд американцев на китайский юань: по итогам 2017 года товарооборот США с Китаем — более 630 миллиардов долларов. Но оборот с Россией — 23 миллиарда долларов», — добавил Портной.

Он также не ожидает, что все более притягательная ставка ФРС станет причиной спешного ухода нерезидентов из российских облигаций федерального займа. «Их уходом стращают уже года три-четыре. Но за это время объемы таких инвестиций только выросли — почти на триллион рублей. Сейчас их доля почти равна той, что была пять лет назад — до санкционных противостояний», — отметил экономист.

Но он признал, что действительно негативным был бы сценарий, при котором «усиление санкционного давления будет сопровождаться повышением ставки ФРС». «Такой риск, скажем, есть, и о нем известно давно. Надеюсь, к такому негативному сценарию готовились», — сказал эксперт РАН.

Впрочем, он тут же, отвечая на вопрос интервьюера, подчеркнул, что не имеет в виду возможность России и Китая одновременно предъявить к взысканию госбумаги США. «Американские власти не обязаны их принять досрочно, — пояснил он. — Избавиться от таких бумаг можно, но только продав на вторичном рынке, и если объемы выставляемых на продажу бумаг большие, то только с существенным дисконтом. Но это значит — потерять в деньгах! Никто в здравом уме из властей — ни российских, ни китайских — на это не пойдет». Такая версия, гуляющая по Интернету, «тешит самолюбие обиженных действиями американских властей россиян, но реальной перспективы не имеет», заключил экономист.