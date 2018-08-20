Топилин: В России зафиксирован исторический минимум безработицы

В России зафиксирован исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя (с 1991 года), заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

«С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2420 человек и составила 684 760 человек. Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — отметил чиновник.

Он также напомнил, что годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 784 260 человек, и подчеркнул: состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», — пояснил глава Минтруда

Напомним, в марте Топилин рассказал о рекордном росте зарплат в первые месяцы года, а в конце июня министр финансов Антон Силуанов пообещал, что в 2018-м реальные зарплаты россиян вырастут на 6,3%.

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