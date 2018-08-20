Эксперты не ждут положительных результатов от торговых переговоров США и КНР

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов . Соединенные Штаты и Китай намерены возобновить переговоры по торговле в конце августа. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу . При этом китайской стороне не стоит, по его словам, «недооценивать жесткость и готовность президента Трампа продолжать эту битву».

Делегации обеих стран готовят свои позиции на торговых переговорах. Их кульминацией должна стать встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре. По данным The Wall Street Journal, девять представителей Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем проведут встречу с американскими чиновниками во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22 и 23 августа.

Соединенные Штаты ранее ввели пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, в число которых попал и Китай. В ответ КНР заявила о введении пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, в которых Трамп получил максимальную поддержку на выборах.

На новостях о предстоящих китайско-американских переговорах выросли основные европейские фондовые индексы, о чем свидетельствуют данные бирж. Правда рост британского FTSE 100, французского CAC 40 и немецкого DAX не превысил 1%.

Аналитики "Сбербанк КИБ" отмечают, что инвесторы возлагают определенные надежды на переговоры между КНР и США, а также на возможную встречу лидеров двух стран, срокам которой «уделяется большое внимание, поскольку 6 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс».

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», не видят каких-либо значимых реакций российских рынков на новости о налаживании китайско-американского переговорного процесса. Инвесторы сейчас ждут более важного события — решения по новым санкциям США против России, о которых станет известно 22 августа. Пока же на рынках доминируют боковые тренды. Что касается переговоров КНР и Соединенных Штатов, то оптимизм по этому поводу видится преждевременной оценкой. Позиции Вашингтона и Пекина являются достаточно жесткими, и совсем не очевидно, что стороны придут к соглашению.

РЫНОК В «БОКОВИКЕ»

Управляющий активами ГК «Финам» Артем Бородай рассказал, что на российском рынке не наблюдается какой-либо ощутимой реакции на новости о предстоящих китайско-американских переговорах. Рынок США открылся с большим разрывом в прошлую пятницу, и 20 августа отыгрываются эти достаточно сильные движения вниз.

"Какой-то решающей новости, на которую наш или европейский рынок отреагировал бы контрпродуктивно или наоборот, к сожалению, нет. Все торгуется в обычном режиме. Слабо восстанавливаемся после существенной коррекции. Мы купили Сбербанк в пятницу, и он все еще находится в минусе, не растет", — заявил эксперт.

По словам Бородая, на данный момент и доллар, и индекс в целом, и нефть находятся в боковом движении.

"Сегодня у нас день такой: смотрим, куда выйдет. Если вверх, то начнется волна откупа и рост. Если роста не будет, то завтра или послезавтра пойдем вниз, и неделя опять будет страшной", — пояснил Бородай.

Новости о переговорах США и Китая, по его словам, теоретически могут оказать влияние на российский рынок, поскольку все рынки связаны между собой. Однако в настоящее время никто ничего особенного в этом вопросе не ждет. Единственный ключевой момент — 22 августа, когда станет известно о новых санкциях США против России в связи с «делом Скрипалей».

"22-го числа у нас, как реперная точка. Станет известно, что конкретно будет применено, будут фактические данные и на них будет непосредственная реакция. Ждем в среду также данных по запасам нефти, но это — локальная новость. Глобальная — что скажет по санкциям Конгресс. А на данном этапе рынок находится в «боковике» и отыгрывает сильное падение пятницы", — заключил Бородай.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ОПТИМИЗМ

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что ожидание положительных итогов переговоров США и Китая по торговле является опережающим оптимизмом, который еще требует подтверждения. Особенно, если учитывать, на что действительно нацелились в Вашингтоне.

"Американцы, видимо, с Европой договорятся достаточно бесконфликтно. Хотя и это вызывает некоторые сомнения. А вот Китай — их основная цель", — подчеркнул эксперт.

Шибанов указал на то, что Трамп заявлял о готовности ввести пошлины на весь объем китайского экспорта в США. По его мнению, это является явным показателем жесткости переговорных позиций Вашингтона с самого начала.

"И вряд ли они легко пойдут на попятную. Скорее всего, именно китайцы станут основной целью действий американских переговорщиков. Даже если удастся как-то смягчить ситуацию, и пошлины все-таки не будут вводить, то это будет связано с доступом американских товаров на китайский рынок. Не ясно, насколько Китаю это будет приятно", — пояснил эксперт.

Так, по его словам, ситуация с газом уже вышла из-под контроля переговорщиков США: Китай заявил, что не будет покупать большие объемы американского сжиженного газа.

"Я бы сказал, что радоваться и чего-то ждать, слишком рано. На слухах можно торговать, но факты, которые мы узнаем достаточно скоро, покажут реалистичность сценария", — подытожил Шибанов.