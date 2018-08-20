Эксперт РАН: уход от доллара в расчетах пока невозможен и опасен

У США есть возможность в определенной степени влиять на валютные и финансовые рынки, поскольку валюта страны является мировым средством платежа. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаил Портной , выразив уверенность, что уйти от доллара в расчетах пока не получится.

«Юань вполне способен пополнить число мировых валют, но не раньше чем через десять лет, — рассуждает он. — А пока данность другая: половина мировой торговли ведется в долларах, на валютном рынке доллар составляет 80% валютных пар». «В такой ситуации уход от доллара в расчетах — мера не то что крайняя, а запредельная, несущая немало негативных последствий для российской экономики», — предупредил эксперт.

Поясняя свою позицию, он напомнил, что Россия тратит получаемые за продажу энергосырья доллары «на покупку медикаментов и продукции высоких технологий, оборудования — всего того, что в стране не производится». «Если отказаться от долларов, то их придется где-то покупать, и хорошо, если к тому моменту у нас останется несколько банков, не попавших в санкционные списки, которые смогут это сделать. Но это двойная трата на конвертацию по меньшей мере, плюс время и усилия, — указывает экономист. — Да, этим путем можно пойти, и теоретически он проходим, но по сути это углубление вражды. И до каких пределов в такой ситуации можно дойти?»

Продуктовый виджет

«Американцы закручивают очень долгую историю противоборства, усиливая санкции, но ничего хорошего в ней нет и для них самих», — провел параллели Портной.

Он уверен, что российские власти не пойдут на ограничение хождения доллара, ведь это будет означать нанесение ущерба самим себе. «Давайте представим, что мы заставим всех платить за нефть и газ в рублях… Скажем, страны Евросоюза , которым российские энергоресурсы очень нужны, будут вынуждены для этого покупать рубли за евро на Московской бирже . Понятно, что рубль укрепится, евро ослабеет, условия торговли для обеих сторон ухудшатся, но кому такая ситуация выгодна? Уж точно не народам и властям ЕС или России», — делает вывод эксперт РАН

«Недовольство долларом в мире существует, но это относится к области эмоций. К поведению США в мире немало оправданных претензий и нареканий, но нельзя отменить факт, что это самая сильная и передовая в мире экономика. Соответственно, у такой экономики — самая сильная в мире валюта. Волевым усилием со стороны ее заменить нельзя, хотя предложений таких немало», — констатирует он.