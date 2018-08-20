Рынок акций РФ и рубль снизятся на текущей неделе

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова . Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе понижения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро на фоне геополитический напряженности, в частности, опасений по поводу введения санкций США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «Прайм».

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС понизятся на 1,2%. Цена на нефть марки Brent направится в район 71,3 доллара за баррель, а курс евро к доллару — около 1,1387. Рубль понизится относительно доллара примерно на 20 копеек и на 6 копеек к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В еврозоне будет опубликован протокол с последнего заседания ЕЦБ , однако на сегодняшний день инвесторов будет прежде всего волновать влияние текущего турецкого кризиса на экономику и банковскую систему еврозоны, отмечает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».

Экспозиция отдельных европейских банков составляет до 12% от собственного капитала, добавляет Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

В ближайшие пять торговых дней на глобальном рынке акций возможен коррекционный рост, поскольку до конца недели турецкий фондовый рынок будет закрыт и торгов там проводиться не будет, указывает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. Так что инвесторы могут сосредоточиться на локальных событиях, которые произойдут в ближайшее время, отмечает она.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Новая неделя началась позитивно для российского фондового рынка, отмечает Анна Кокорева из «Альпари». Поддержку индексам оказало решение рейтингового агентства Fitch оставить кредитный рейтинг России на уровне BBB— с позитивным прогнозом, указывает она.

"При этом российский рынок останется под давлением всю неделю. Во вторник начнутся слушания в банковском комитете Сената США на тему санкций к РФ, а 22 августа начнут действовать санкции госдепа США . Примут санкции или не примут, но рынку в любом случае надо готовиться к самому плохому варианту для РФ не сейчас, так в будущем. Однако у РФ профицит бюджета, поступления от налогов, низкий госдолг, структурный профицит ликвидности в банковском секторе, плюс два инвестиционных рейтинга, что отражает сильную сторону положения РФ в свете санкций", — комментирует Виктор Веселов из банка «Глобэкс»

"Мы полагаем, что риторика докладчиков на данных слушаниях будет жесткой, что приведет к усилению опасений утверждения законопроекта S3336, который подразумевает введение новых экономических ограничений против госдолга и ряда российских компаний", — комментирует Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Дополнительное угнетающее воздействие на рынок акций продолжает оказывать риск повышения налогового бремени на горно-металлургические компании, которые наряду с нефтяниками выплачивают хорошие дивиденды, отмечает Вайсберг из ИК «Регион». В этой ситуации не исключено дальнейшее обновление 52-недельных минимумов по основным индексам, считает эксперт.

Веселов из банка «Глобэкс» в свою очередь считает, что инвесторы начнут успокаиваться относительно «списка Белоусова». «Последние новости говорят о том, что правительство не рассматривает изъятие дополнительных доходов у крупных российских компаний металлургического сектора», — замечает эксперт.

По оценкам «Альпари», в течение недели индексы от роста перейдут к снижению.

Индекс РТС в паре шагов от психологически значимой отметки 1000 пунктов, но на предстоящей неделе он, скорее всего, не перейдет ее, уверен Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

РУБЛЬ БУДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На текущей неделе валютные рынки останутся в сильной зависимости от аппетита к риску глобальных инвесторов, отмечает Кравченко из ИК «Велес Капитал». «Геополитическая напряженность (торговые войны, политический конфликт США и Турции) способствует покупкам доллара, и в этих условиях другие валюты лишаются какой-либо поддержки со стороны внутренних макроэкономических факторов», — говорит он.

На ситуацию в паре доллар-евро на этой неделе окажут влияние новости о торговых переговорах между ЕС и США, а также публикация стенограммы последнего заседания ФРС , указывает Вайсберг из ИК «Регион».

Пара евро/доллар продолжит снижение, американская экономика демонстрирует успехи, на неделе протоколы ФРС подержат доллар, считает Кокорева из «Альпари».

"Рубль получит поддержку от экспортеров только в последние дни августа. В условиях слабой нефти и ожидаемой публикации первой серии новых санкций со стороны Государственного департамента США, российская валюта останется под давлением", — говорит Вайсберг.

Дополнительным негативным фактором и для рынка, и для рубля является нисходящая динамика на рынке российских облигаций, цена на ОФЗ снижается, а доходность растет, указывает Кокорева из «Альпари». Слабый спрос на ОФЗ подтвердили и аукционы Минфина , проведенные на прошлой неделе, добавляет она.

"Курс USD/RUB во власти внешних событий, а также динамики цены на нефть. Товарный рынок резко просел на прошлой неделе, и с высокой вероятностью коррекция на нем продолжится. Но если нефть удержится выше 70 долларов за баррель, а в американском Конгрессе не проголосуют за новые антироссийские санкции, то рубль может укрепиться к доллару в пределах 63–65. В противном случае до конца месяца курс будет в коридоре 65–70", — говорит Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Константин Кочергин из банка «Восточный» считает, что падение курса рубля выгодно для экспортеров. Металлургические компании на прошедшей неделе оказались под ударом после озвучивания планов по повышению налоговой нагрузки на отрасль, однако ближе к концу недели появились сообщения, что правительство дает негативную оценку этой идее, так что для акций компаний сектора может наступить время восстанавливать позиции, полагает он.

"Роснефти", Сбербанка. По его мнению, в наиболее неблагоприятном положении финансовые компании, компании строительного сектора и зависимые от импорта телекомы и ритейл. В лидерах роста могут оказаться акции НЛМК "Лукойла" , а в аутсайдерах бумаги ВТБ

Ващенко из ИК «Фридом Финанс» напоминает, что в фокусе также отчетность "Детского мира" МТС и Сбербанка. «На фондовом рынке аутсайдерами могут стать акции металлургических компаний и госбанков. Однако динамика последних находится в сильной зависимости от санкций», — комментирует он.

Лучше рынка могут торговаться акции ритейлеров, поводом для этого видится спекулятивная игра на повышение, считает аналитик.