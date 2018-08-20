СМИ: Словенский президент зарабатывает больше всех на Балканах

Президент Словении Борут Пахор имеет самую высокую заработную плату на Балканах, в то время как его сербский коллега Александр Вучич наименьшую. Об этом сегодня сообщило издание «Независне новине».

Так, словенский лидер, согласно его декларации о доходах, получает 3322 евро, а сербский всего 1083. При этом президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович зарабатывает 3276 евро, члены высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины — Президиума: Младен Иванич — 3536 евро, Драган Чович — 2874 евро, Бакир Изетбегович — 2862 евро.

Подчеркивается, что глава самопровозглашенного Косово Хащим Тачи получает 2873 евро, а его коллеги из Македонии и Албании Георге Иванов и Илир Мета в месяц зарабатывают 1250 и 1425 евро соответственно.

Журналистам не удалось найти официальных данных о доходах действующего президента Черногории Мило Джукановича, но известно, что его предшественник Филип Вуянович зарабатывал на этой должности 2420 евро.

Для сравнения, считается, что самая большая зарплата у главы Сингапура. Так, президент этой страны получает 1,5 миллиона долларов США в год.

По оценкам Financial Times , зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, что выше, чем доход премьера Великобритании (199-216 тысяч евро в год), президента Франции (231-240 тысяч евро в год) и канцлера Германии (228-242 тысяч евро в год).

Между тем Аналитики считают данное исследование тенденциозным и рекомендуют руководству Сербии обратить внимание на успешный опыт соседней Словении, являющейся одним из экономических лидеров региона и страной с самым высоким в «Новой Европе» уровнем жизни: по доходам населения она обгоняет не только другие страны Центральной и Восточной Европы, но и «старожилов» Евросоюза — Португалию с Грецией.