Трейдеры, играющие против Tesla, наживаются на твитах Маска

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика» Объем коротких позиций по акциям Tesla вырос в начале месяца. С момента твита Илона Маска о намерении сделать компанию частной, игроки на понижение заработали более $1 млрд

С того момента, как в начале августа Илон Маск написал в Twitter о планах сделать Tesla частной компанией, акции производителя электрокаров упали более чем на 14%, сообщает Bloomberg . Акции Tesla на открытии торгов 17 августа упали на 6% после интервью Илона Маска изданию The New York Times, в котором предприниматель рассказал о проблемах со здоровьем из-за сложного периода в работе.

Есть подозрение, что Илон Маск мог сообщить о намерении превратить компанию в личную с целью нанести вред игрокам, играющим на понижение акций производителя.

Акции автовендора сразу после новости о приватизации подскочили, но быстро изменили курс и, по окончании торгов в пятницу, были на 19% ниже своего уровня до твита. По данным S3 Partners рыночная стоимость коротких позиций за этот период выросла до $1,2 млрд

Акции Tesla стали полем битвы между игроками на коротких позициях и теми, кто верит в светлый гений Илона Маска. По данным S3, сейчас в коротких позициях задействовано более четверти акций, находящихся в свободном обращении на сумму $11,2 млрд Это делает компанию самой «шортимой» в США. В то же время в общемировом масштабе титул самой шортимой компании пока принадлежит китайской Alibaba , отмечает Financial Times

Как писала CNBC, из-за роста акций Tesla на 11% после заявлений Маска короткие игроки потеряли около $1,3 млрд Желание Маска сделать Tesla частной в том числе связано именно с этими трейдерами — играя на понижение рынка, они могут распространять или придумывать негативные сообщения.

Впрочем, некоторые инвесторы к шорт-игрокам относятся с симпатией. «Их легко сделать козлами отпущения. Когда я слышу, как СЕО возмущается трейдерами на короткие позиции, я не вкладываюсь в его компанию. Эти слова означают только то, что CEO уделяет недостаточное внимание проблемам своей компании», — считает глава инвестотдела Cornerstone Wealth Клифф Ходж.

Действия Маска не понравились не только «шортящим» акции Tesla инвесторам — достоверность слов СЕО компании проверяет Комиссия по ценным бумагам США. Регулятор потребовал от компании объяснений, поскольку такая информация, как решение о приватизации раскрывается только в официальных документах после аудита компании.

Комиссия пока не объявляла об официальном расследовании, но по данным NYT, Маск и члены правления Tesla получили повестки на допрос. Источники издания говорят, что они должны встретиться с представителями SEC на следующей неделе.

По словам двух источников издания, близких к компании, совет директоров был разгневан тем, что глава Tesla никого не предупредил. Членам совета директоров пришлось коллективно готовить заявление, подтверждающее планы сделать Tesla частной компанией, оно было опубликовано от имени Маска.

Топовые инвесторы Tesla Inc — фонды, принадлежащие Fidelity Investments и T. Rowe снизили свои позиции во втором квартале, зафиксировав прибыль по отношению к прошлому году. Согласно данным Thomson Reuters, оба фонда остаются в числе десяти крупнейших инвесторов Tesla.

Другими крупными продавцами Теслы в течение квартала были фонды Morgan Stanley . В общей сложности институциональные инвесторы держали 95,2 млн акций Tesla в конце июня, что на 10,7 млн меньше акций, чем в конце марта, согласно анализу заявок.