Автодилеры поднимают цены на популярные машины

В России за последний месяц подорожал целый ряд автомобилей. Сразу 25 автокомпаний (это примерно половина из представленных в нашей стране) подняли цены, отмечает агентство «Автостат». В частности, стоимость семейства Ford Focus увеличилась на 12 тысяч рублей, седанов Volkswagen Polo — на 15-20 тысяч в зависимости от комплектации, бизнес-седанов Toyota Camry — на 18-80 тысяч. Кроссовер Nissan Qashqai подорожал на 12 тысяч рублей, внедорожник Chevrolet Niva — на 15-17 тысяч.

Производители, обновляя прайс-листы, нюансы ценообразования обычно не объясняют. Самой очевидной причиной мог бы стать августовский скачок курса доллара, но дилеры уверяют, что изменения с этим не связаны, на новую стоимость рубля рынок отреагирует позже. «В первом полугодии средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 3,5 процента. Они и дальше будут расти, так как производители не отыграли курсовую разницу, сложившуюся еще с начала кризиса», — отмечает Азат Тимерханов из «Автостата».

"Начиная с декабря 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза, все автокомпании отслеживают динамику курса помесячно. И если за это время доллар вырастает более чем на 10 процентов, они вправе повысить цены. Меньшие колебания не влияют. То есть по итогам изменений на валютном рынке в августе можно ожидать повышения цен в сентябре — октябре", — утверждает гендиректор «АвтоСпецЦентр Hyundai» Алексей Потапов

Автопроизводители заняли выжидательную позицию, поскольку курс рубля остается волатильным. И ожидать реакции рынка на его изменения можно будет, если доллар не вернется к исходным значениям по отношению к рублю, подтверждает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. По его мнению, основная причина нынешнего роста цен — грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов, к которому заранее готовятся производители.

"При выпуске сложных изделий НДС приходится уплачивать многократно: автозаводы покупают комплектующие, изготовители комплектующих — сырье, и так далее. В результате можно констатировать: для автомобилей, производство которых локализовано в России, этот налог включен в стоимость несколько раз", — поясняет он.