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Борис Минц отдает за долги одну из крупнейших пенсионных групп
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Борис Минц отдает за долги одну из крупнейших пенсионных групп 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу «Будущее», вскоре сменят владельца. Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Минца.
Это часть процесса возврата долгов Минцев, объясняет их кредитор: это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.
Представитель ЦБ на запрос не ответил, пресс-служба ФАС сообщила, что ходатайство RT&I о приобретении группы «Будущее» в службу не поступало.
O1 Group Минца была должна 25 млрд руб. Московскому кредитному банку, но тот переуступил кредит своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева, который и нанял RT&I. Ей может достаться залог по кредиту — 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости. O1 Group уже начала консолидировать доли в О1 Properties для урегулирования спора с кредитором.
Консолидируется и ФГ «Будущее»: ее акционер — кипрская Milanissa выкупила 12,7% ее акций (у кого — не раскрывается) и довела свою долю до 88,3%. Акции группы торгуются на Московской бирже: капитализация компании — 9,9 млрд руб. на закрытие торгов 14 августа.
Владельцы RT&I не известны, но участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».
Вместе с ФГ «Будущее» RT&I достанутся четыре НПФ: «Будущее» (300 млрд руб. пенсионных накоплений), «Образование», «Телеком-союз» и «Социальное развитие» (13,4 млрд руб. на троих). Накоплениями всех фондов управляет в том числе «Регион траст» из группы «Регион».
ФГ «Будущее» в 2017 г. получила 16,4 млрд руб. чистого убытка, свидетельствует отчетность по МСФО. Если исходить из того, что фонды «Будущего» — токсичный актив, который требует лечения, то закрыть дыру на балансе фондов можно только за счет выкупа плохих активов, говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Вопрос, кто именно будет их выкупать, продолжает он: «Вряд ли RT&I захочет делать это за свой счет, может быть, компания попросит выкупить плохие активы бывшего собственника фонда или попросит помощи у государства».
Новому собственнику придется работать над повышением качества активов фондов, соглашается директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Если проблемных активов достаточно много, решить проблемы за счет инвестиционного дохода вряд ли удастся, сомневается он: «Без замещения активов более качественными и им придется досоздать капитал».
Теоретически RT&I может попробовать продать фонды и в рынок, продолжает он. «Найти покупателя им будет проще, чем, например, »ФК Открытие», который также заявлял о намерении продать свой объединенный НПФ», — говорит Околеснов. Продать актив в рынок в нынешних условиях будет проблематично, считает Митрофанов: «До сих пор нет внятной концепции ИПК, поэтому решиться на покупку крупного фонда, пусть и очищенного, вряд ли кто-то решится».
Представители «Россиума», O1 Group, ФГ «Будущее» не ответили на запросы. Получить комментарии RT&I не удалось. Председатель совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрий Минц (сын Бориса Минца) от комментариев отказался.
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