Промышленное производство в Башкирии в первом полугодии выросло на 3,3% 

За первую половину года промышленное производство в Башкирии выросло на 3,3%, что выше среднероссийских показателей, рассказал премьер регионального правительства Рустэм Марданов, пишет Mkset.ru.
При этом уровень ввода в эксплуатацию жилья оказался меньше прогнозного и среднероссийских цифр. Пониженные показатели наблюдаются и в сельском хозяйстве.
Однако доходы жителей региона выросли прочти на 10%, а рост реальной зарплаты превысил прогноз.
Ранее Udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат сообщал, что промышленное производство в Удмуртии упало по итогам января-июля на 7,4%.