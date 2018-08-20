Промышленное производство в Башкирии в первом полугодии выросло на 3,3%

За первую половину года промышленное производство в Башкирии выросло на 3,3%, что выше среднероссийских показателей, рассказал премьер регионального правительства Рустэм Марданов , пишет Mkset.ru.

При этом уровень ввода в эксплуатацию жилья оказался меньше прогнозного и среднероссийских цифр. Пониженные показатели наблюдаются и в сельском хозяйстве.

Однако доходы жителей региона выросли прочти на 10%, а рост реальной зарплаты превысил прогноз.