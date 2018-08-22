Россия нашла способ защитить рубль

Россия разработала пакет мер на случай введения санкций против госдолга

Российские власти уже разработали пакет мер на случай введения ограничительных мер со стороны США в отношении госдолга России, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — передает слова Силуанова ТАСС.

В понедельник, 27 августа, начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Эти санкции запрещают предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении кредитов.

Россия пока не приняла решение по ответным санкциям.