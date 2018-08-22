Россия нашла способ защитить рубль

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Россия разработала пакет мер на случай введения санкций против госдолга 

Деловая газета «Взгляд» 22 августа 2018
Российские власти уже разработали пакет мер на случай введения ограничительных мер со стороны США в отношении госдолга России, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — передает слова Силуанова ТАСС.
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В понедельник, 27 августа, начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Эти санкции запрещают предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении кредитов.
Россия пока не приняла решение по ответным санкциям.
В начале августа сообщалось несколько сенаторов США также внесли законопроект, предполагающий введение санкций против госдолга России. При этом в апреле против введения подобных ограничительных мер выступал министр финансов США Стивен Мнучин.
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Комментарии49  Ещё 29 источников 
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