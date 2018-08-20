Ещё
Еврокомиссия одобрила слияние американской Praxair и немецкой Linde
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.39
76.81
77.07
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.53
+0.40 Золото
1186.30
+0.05 РТС
1063.46
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1438
–0.0116
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Еврокомиссия одобрила слияние американской Praxair и немецкой Linde 

Прайм 9 минут назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку слияния американской Praxair и немецкой Linde, обязав компании в качестве условия такого разрешения отказаться от части их активов и контрактов на рынке спецгазов, говорится в релизе регулятора.
Уточняется, что одобрение последовало после тщательного расследования регулятора, вызванного опасениями угрозы конкуренции на соответствующих рынках в европейском регионе в случае завершения сделки. В числе условий ЕК, например, продажа всего спецгазового бизнеса Praxair внутри европейской экономической зоны (ЕЭЗ) подходящему покупателю.
Кроме того, регулятор обязал передать долю Praxair в итальянском совместном предприятии (СП) SIAD, работающем в Центральной и Восточной Европе и Италии, действующему партнеру Praxair по СП, Flow Fin, который будет полностью владеть SIAD. Компании также должны будут продавать дополнительные контракты на поставку гелия, которые будут превышать необходимый для удовлетворения спроса уровень в ЕЭЗ.
"С этим решением мы удостоверяемся в том, что сделка Praxair и Linde не приведет к дальнейшей концентрации в Европе и что потребители продолжат получать выгоду от конкуренции на этих рынках", — приводятся в релизе ЕК слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
В июне 2017 года Linde и Praxair сообщили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.
Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния в феврале, отмечая, что сделка может ограничить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших в мире, работающих по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.
Прайм: последние новости
РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии Курс рубля замедлил снижение к доллару и пытается расти против евро Биржи Европы растут в ожидании американо-китайской встречи по торговле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки нового банковского кризиса15
Россиян могут оставить без all inclusive39
Коррупционеры будут платить пенсии россиянам62
Россиянам предложили увеличить отпуск90
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды290
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение