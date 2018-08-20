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«Связной» оценил долю российских покупателей кнопочных телефонов
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«Связной» оценил долю российских покупателей кнопочных телефонов 

Rambler News Service 2 часа назад
Более 30% российских покупателей выбирают кнопочные телефоны, сообщил RNS директор по управлению товарными категориями объединённой компании «Связной | Евросеть» Михаил Догадин.
«Кнопочные телефоны по-прежнему сильно популярны у пользователей мобильных устройств в России — более 30% покупателей несмотря ни на что покупает именно их. Это обусловлено тем, что в нашей стране сохраняется достаточно большое количество людей, для которых базового функционала телефона — звонки и SMS — достаточно», — сообщил Догадин.
По данным ритейлера, в I полугодии 2018 года продажи кнопочных устройств в России составили более 4,3 млн в штучном выражении, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом продажи телефонов в денежном выражении снизились почти на 13% до 6 млрд рублей.
В компании уточняют, что в 2018 году наиболее популярны кнопочные телефоны были в мае — их продажи составили 828 тыс. штук.
Продажи кнопочных телефонов с технологией 3G увеличились на 42%, но всё так же их доля составляет менее 1%, фаворитами из года в год остаются телефоны с 2G — 99,1% рынка в денежном выражении. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются модели с двумя сим-картами — их доля в денежном выражении в I полугодии 2018 года составила более 92%.
На фоне продаж кнопочных телефонов поменялся и спрос на смартфоны среднего и топового сегментов. Например, доля смартфонов в категории более 40 тысяч рублей достигла выросла на 5% — до 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент от 15 до 40 тысяч рублей также увеличил свою долю на рынке смартфонов в I полугодии 2018 года на 3,5% — до 33.5%.
Ранее телеканал Sky News сообщил о росте глобальных продаж мобильных телефонов без доступа к интернету на 5%. При этом продажи смартфонов в 2017 году выросли только на 2%. Телеканал объясняет рост продаж кнопочных телефонов желанием оградиться от круглосуточного доступа к смартфонам.
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