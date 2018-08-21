Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,41%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 вырос на 0,41%, достигнув 6-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Volvo B (ST:VOLVb), которые подорожали на 3,47 п. (2,32%), закрывшись на отметке в 153,32. Котировки Getinge (ST:GETIb) выросли на 2,1 п. (2,11%), завершив торги на уровне 100,0. Бумаги AB SKF B (ST:SKFb) выросли в цене на 3,1 п. (1,78%), закрывшись на отметке 177,4.

Лидерами падения стали акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb), цена которых упала на 10,2 п. (1,19%), завершив сессию на отметке 848,8. Акции Securitas B (ST:SECUb) поднялись на 1,50 п. (0,93%), закрывшись на уровне 159,00, а Assa Abloy (ST:ASSAb) снизились в цене на 1,7 п. (0,93%) и завершили торги на отметке 181,8.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (337) превысило количество закрывшихся в минусе (294), а котировки 64 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,18%, или 0,77, достигнув отметки $66,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,72%, или 0,52, до $72,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,15%, или 1,80, до отметки $1.196,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,10% до 10,5213, а котировки USD/SEK упали на 0,36%, достигнув отметки 9,1210.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 95,40.