Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сырья и потребительских товаров.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ontex Group (BR:ONTEX), которые подорожали на 0,40 п. (1,66%), закрывшись на отметке в 24,50. Котировки Argen-X (BR:ARGX) выросли на 1,10 п. (1,41%), завершив торги на уровне 79,10. Бумаги Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли в цене на 0,58 п. (1,25%), закрывшись на отметке 46,80.

Лидерами падения стали акции bpost NV (BR:BPOST), цена которых упала на 0,21 п. (1,56%), завершив сессию на отметке 13,29. Акции Aperam SA (AS:APAM) поднялись на 0,34 п. (0,85%), закрывшись на уровне 39,76, а KBC (BR:KBC) снизились в цене на 0,360 п. (0,57%) и завершили торги на отметке 62,260.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (43), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций KBC (BR:KBC) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 0,57%, 0,360 п., и завершили торги на отметке 62,260.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,80%, или 9,60, достигнув отметки $1.193,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,37%, или 0,25, до $67,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,20%, или 0,15, до отметки $74,63 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,34% до 1,1555, а котировки EUR/GBP повысились на 0,38%, достигнув отметки 0,9016.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 95,45.