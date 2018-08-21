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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,33%
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Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,33% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, технологий и сырья.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 вырос на 0,33%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sofina (BR:SOF), которые подорожали на 4,40 п. (2,66%), закрывшись на отметке в 169,80. Котировки Aperam SA (AS:APAM) выросли на 0,86 п. (2,22%), завершив торги на уровне 39,65. Бумаги ING Groep NV (AS:INGA) выросли в цене на 0,236 п. (2,02%), закрывшись на отметке 11,908.
Лидерами падения стали акции Galapagos NV (AS:GLPG), цена которых упала на 0,900 п. (1,01%), завершив сессию на отметке 88,220. Акции Ontex Group (BR:ONTEX) поднялись на 0,16 п. (0,65%), закрывшись на уровне 24,30, а Argen-X (BR:ARGX) снизились в цене на 0,40 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 74,50.
На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (67) превысило количество закрывшихся в минусе (39), а котировки 26 акций практически не изменились.
Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,66%, 4,40 п., и завершили торги на отметке 169,80.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,11%, или 1,30, достигнув отметки $1.195,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,98%, или 0,64, до $66,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,62%, или 0,45, до отметки $72,66 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,45% до 1,1534, а котировки EUR/GBP упали на 0,03%, достигнув отметки 0,8969.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 95,41.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США повысились перед переговорами между США и Китаем США расширили санкции против России Главные мировые новости вторника
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