ЦБ и нефть поддержали рубль и рынок акций РФ от падения на фоне новых санкций США

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Объявление госдепа США о введении в понедельник санкций «имени Скрипаля» не переломило позитива для рубля от прекращения ЦБ покупок валюты на внутреннем рынке и данных о росте цены на нефть, считают аналитики.

Индекс Мосбиржи к 17.55 мск рос на 0,45% — до 2270,26 пункта, индекс РТС — на 1,63%, до 1060,98 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 82 копейки — до 67,37 рубля, курс евро — на 46 копеек до 78,29 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,95% — до 76,19 доллара за баррель.

В пятницу документ по санкциям против России по «делу Скрипалей» появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США. Документ подтверждает, что объявленные ранее санкции запрещают американские кредиты России, экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидаются в понедельник.

РЫНОК И РУБЛЬ ТОРГУЮТСЯ НА ПОЗИТИВЕ

"Российский рынок фактически не отреагировал на уведомление по санкциям, поскольку все эти новости уже заложены в ценах", — отметила аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова . Кроме того, эти санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику, добавляет она.

Андрей Кочетков. "Можно говорить о том, что российский рубль и фондовый рынок отреагировали на перспективу новых санкций заранее. Первая волна реакции была в апреле, а вторая в начале августа", — в свою очередь замечает ведущий аналитик "Открытие Брокер"

ЦБ И НЕФТЬ ПОМОГАЮТ РАСТИ

ЦБ РФ 23 августа объявил о том, что приостанавливает покупку валюты для Минфина на открытом рынке до конца сентября, напоминает Кочетков.

"Это существенно снижает давление на рубль в объёме около 250-300 миллионов долларов в день… Реализация бюджетного правила стала одним из главных факторов ослабления рубля. Соответственно, будущие санкции во многом уже учтены рынком, а вот снятие напряжённости в виде отказа от покупки валюты добавляет рублю оптимизма, поскольку макроэкономические показатели у него весьма сильные. В частности, платёжный баланс остаётся строго положительным", — комментирует он.

Рост цен на нефть выше 75 долларов за баррель Brent также оказывает поддержку рынку акций, указывает Желаннова. Рост нефтяных котировок поддерживают факторы снижения запасов нефти в США, а также санкции на Иран, поясняет она.

В то же время Кочетков замечает, что рубль остаётся относительно слабым, что позволяет экспортёрам рассчитывать на повышенные прибыли. Стоит также говорить о возможности репатриации российского капитала, который в очередной раз испугали заморозками в швейцарских банках, добавляет эксперт.