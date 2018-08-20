Биржи Европы закрылись ростом на позитиве вокруг торговых отношений КНР и США

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в понедельник закрыли торги ростом, инвесторы обратили внимание на новости о грядущих переговорах между Китаем и США, свидетельствуют итоги торгов.

По итогам понедельника британский FTSE 100 вырос на 0,67%, до 7608,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5379,65 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 12331,3 пункта.

"Биржевые рынки растут перед торговыми переговорами между США и Китаем, которые начинаются в среду", — приводит агентство Франс Пресс слова рыночного аналитика CMC Markets в Великобритании Дэвида Мэддена (David Madden).

Мировые рынки ожидают ослабления торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира после новостей о запланированной встрече между США и КНР. Делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем и чиновники США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом встретятся 22-23 августа.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Очередной раунд переговоров по Brexit пройдет в Брюсселе 21 и 22 августа, встреча руководителей делегаций состоится 21 августа.

По итогам июльского раунда переговоров главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС и Великобритания хотят достичь соглашения об условиях «развода» не позднее середины октября. Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.