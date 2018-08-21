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США готовят новый удар по рынку нефти
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США готовят новый удар по рынку нефти 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» США готовы выбросить на рынок новую порцию нефти из стратегического резерва. Объем интервенций составит 11 млн баррелей, но может вырасти до 30 млн  Аукцион по продаже нефти из резерва намечен на 28 августа, об этом сообщает агентство Reuters. Данная мера будет применяться для того, чтобы не допустить подорожания «черного золота».
Поставки данного объема нефти пройдут в период с октября по 30 ноября. Именно в этот период должны вступить силу полномасштабные санкции в отношении Ирана, включающие запрет на экспорт нефти, так что временной период выбран не случайно. Эксперты уверены, что два этих события взаимосвязаны, и США будут продавать нефть из резервов исключительно для того, чтобы не допустить скачка цен ан рынке.
Кроме того, в ноябре пройдут выборы в конгресс, и американские власти очень не хотят портить электорату настроение ростом цен на бензоколонках.
Другое издание — Bloomberg — сообщает, что в случае необходимости объем нефтяных интервенций может быть увеличен в три раза — до 30 млн баррелей, что сделает продажу из резервов крупнейшей в истории.
Некоторые аналитики высказывают мнение, что это действие и вовсе может привести к обвалу нефтяных цен. И хотя объем не настолько высок, психологическое влияние на рынок будет оказано.
Кроме того, нефтяной рынок США могут использовать в качестве инструмента геополитического давление, и об этом не стоит забывать. К слову, пока трейдеры никак не реагируют на информацию о будущих поставках из резерва, нефть торгуется в общем русле рынка.
Кстати, стоит отметить, что Дональд Трамп не так давно буквально требовал от ОПЕК наращивания добычи с целью снижения цен и даже грозил санкциями за картельные сговоры.
Напомним также, что историческое решение о распродаже нефти из резерва США было принято при президенте Бараке Обаме.
Первые сделки состоялись в 2017 году, когда из резерва было изъято 18 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году, согласно плану, продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы заложены на 2024-25 гг — по 35 млн баррелей в год, напоминает finanz.ru.
Всего к 2025-му году на рынок планировалось выбросить 190 млн баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн баррелей.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году — после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.
Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.
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