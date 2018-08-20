ВШЭ собщает: и свое не идет

Investing.com — В июле 2018 года рассчитываемый «Центром развития» НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики) Сводный опережающий индекс (СОИ) неожиданно перешел в отрицательную область (-0,1% против 3,9% в июне). При этом ВШЭ опирается не только на свои методики. Резко снизился рассчитываемый ОЭСР баланс положительных и отрицательных изменений потока новых заказов (на 22,5%). По мнению авторов обзора, сокращение внутреннего спроса на продукцию российской промышленности бесспорно, и индикатор не падал до столь низкого уровня с середины 2015 г.

Опубликованные неделей ранее результаты опросов одного из мировых лидеров IHS Markit, на основе которых рассчитывается известный индикатор PMI (Purchasing Managers Index), также указывают на сокращение объема новых заказов. «Слабость внутреннего спроса в последние месяцы проявляла себя все более отчетливо. Если эта тенденция продолжится, российская экономика вскоре вполне может вновь оказаться в состоянии стагнации, несмотря на высокие нефтяные цены», — считают авторы обзора.

В том же обзоре отмечается, что индекс региональной экономической активности (РЭА) с 62,2% в мае в июне снизился до 56,6%— хотя, по мнению исследователей, с учетом волатильности в данном случае можно говорить о некоторой стабилизации. Тем не менее, индекс явно низок в строительстве (40,2%) и в оптовой торговле (42,7%). Улучшения заметны в розничной торговле (86,6%) и промышленности (61%). В секторе платных услуг динамика снизилась с 76,8% до 52,4%. Та же картина и на региональном уровне: «число регионов с явным преобладанием роста (рост в четырех или во всех пяти секторах) упало с 29 до 20, приблизившись к нижней границе уровня, характерного для фазы умеренного экономического роста», — говорится в исследовании.

«Несколько месяцев показатель внутреннего спроса снижается, хотя пока ничего катастрофического не произошло. Синхронный индекс не показывает неприятностей. А вот опережающий — как зажигающаяся тревожная лампочка. Он снижается не первый месяц, и в этот раз снизился сильнее. Раньше мы говорили, что при высокой цене на нефть ничего подобного быть не может — но лампочка горит все ярче», — объясняет один из авторов обзора, заместитель директора «Центра развития» ВШЭ Сергей Смирнов