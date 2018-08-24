От нового «черного четверга» Россию спасли интимные связи Трампа

В среду, 23 августа, для рубля настал «черный четверг». Торги на Московской бирже снова открылись значительным снижением российской валюты. Медвежьи настроения подогревались рисками введения новых санкций США, снижением котировок нефти, а также наращивание объемов закупки валюты Центробанком . Регулятор закупил 20,1 млрд рублей, хотя предыдущие дни (17, 21 и 22 августа) объем закупок составлял по 17,5 млрд рублей. Этим Банк России оказал нацвалюте поистине медвежью услугу: рубль покатился вниз.

На бирже доллар превысил 69 руб. /$, достигнув максимума с 5 апреля 2016 года. Евро достигал в пике 79,75 руб. /€. Из-за ослабления рубля ЦБ прекратил закупку валюты до конца сентября.

«Такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — говорится в сообщении Банка России.

После этого объявления рубль начал отыгрывать падение. По состоянию на 14:00, доллар торговался на уровне 67,67 руб. /$, евро — 78,34 руб. /€.

Но, увы, для рубля это еще не конец. В ближайшие дни огромное значение для рынка будут иметь конкретные параметры антироссийских санкций, которые примут США. 21 августа в Сенате США прошли слушания по российским санкциям. Они продемонстрировали, что американские законодатели считают существующий режим недостаточным для изменения поведения РФ на международной арене. В итоге, представители обеих партий агрессивно выступают за ужесточение санкций.

Напомним, 8 августа Госдеп анонсировал новые санкции против РФ — на этот раз в связи с делом об отравлении Скрипалей. Первый пакет планируется ввести уже в ближайшие часы. Предполагается, что он будет включать запрет на экспорт в Россию ряда товаров. В частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, а также «технологий в сфере информации и безопасности».

Второй пакет — более жесткий. Вашингтон может ввести его через несколько месяцев, если Москва не предоставит «гарантии неприменения химического и биологического оружия». Тогда США намерены пойти на снижение уровня дипотношений и крупное ограничение экспорта и импорта.

Как уточнили в Госдепе, речь идет о товарах на «несколько сотен миллионов долларов». Причем, ограничительные меры «могут включать запрет на банковские займы из любого американского банка».

ВТБ, ВЭБа и На подходе и «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. В экономической части документа наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских госбанков. В том числе — Сбербанка Промсвязьбанка . Кроме того, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.

Все это заставляет инвесторов с большим сомнением относиться к российским активам, и сокращать присутствие на российском рынке.

Что будет в этой ситуации с курсом рубля?

— Сценарии дальнейшего ослабления рубля хорошо известны, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников . — Так, если принимается законопроект сенаторов о запрете операций с суверенным долгом РФ, рубль отказывается далеко за 70 руб. /долл. Этот вариант, однако, рынки рассматривают как маловероятный. Хотя они принимают его во внимание, и это добавляет нервозности. Тем более, в ноябре в США намечены выборы в Конгресс — переизбираться будет полностью Палата представителей плюс около трети Сената. В такой ситуации санкционный сюжет — хорошая «горячая картошка», как говорят американцы, чтобы перебрасывать ее из рук в руки в политическом истеблишменте.

Поэтому сюжет с госдолгом будет и дальше держать рынок в напряжении, и это прямо отражается на доле нерезидентов в российских ОФЗ.

Тренд у нерезидентов пока — на выход из российских бумаг. Нерезиденты их скидывают — не слишком бойко и интенсивно, но вполне последовательно. Это, кстати, также говорит о том, что рынки не «закладываются» на случай, что сценарий с запретом операций с госдолгом будет реализован.

Куда важнее конкретные санкционные меры, которые Госдеп объявит еще до истечения 23 августа. Речь идет о так называемом первом пакете санкций в связи с делом Скрипалей. Грубо говоря, рынок ждет, какие России выкатят опции.

«СП»: — Какие здесь возможны варианты?

— Тоже разные: и жесткие, и демонстративные. Если США пойдут по жесткому сценарию, доллар может подняться еще на два рубля — до 70 руб. /долл. Если же выяснится, что санкции мягкие и демонстративные, рубль либо зафиксируется на текущих уровнях, либо даже укрепится. В этом случае доллар будет торговаться в интервале 65-67 рублей — до прояснения ситуации со следующим витком санкций.

Замечу, что рынки уже «наелись» санкционной риторики, и их реакция на санкции будет в дальнейшем более спокойной. Тем более, сейчас возникает другой риск, и игроки в первую очередь смотрят на динамику доллара. В этой ситуации динамика рубля будет производной от курса американской валюты.

«СП»: — Что катастрофического может приключиться с долларом?

— То, что будет происходить с долларом, достаточно сложно предсказать. Тем не менее, есть два обстоятельства, которые рынки сегодня учитывают. Первое — по всей видимости, ФРС на сентябрьском заседании в очередной раз повысит ключевую ставку, и это подтолкнет доллар вверх. Второе — нынешние внутриполитические обстоятельства в США могут сдвинуть ситуацию в противоположном направлении.

21 августа стало известно, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн — признался, что по поручению президента США участвовал в организации выплат за молчание двум женщинам, с которыми у его клиента были интимные связи.

Как сообщает CNN, Коэн 21 августа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием. Он был доставлен в суд в Нью-Йорке, где признал себя виновным по восьми эпизодам обвинения, в том числе в нарушении правил финансирования политических кампаний.

Для Трампа это довольно рискованная ситуация, особенно если демократы получат большинство в Палате представителей — а вероятность этого весьма высока. В этом случае Трамп может оказаться в центре судебного разбирательства — вроде того, в котором оказался Билл Клинтон из-за связи с Моникой Левински

Чем это закончится для Трампа, сказать трудно. Но на доллар такое разбирательство будет влиять однозначно негативно. Надо думать, огромное количество игроков не упустят случая поиграть в медвежью игру на курсе американской валюты.

Это может на некоторое время снизить волатильность курса рубля, и не дать ему резко опуститься.

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