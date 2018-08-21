Ещё
Звезды «13 причин почему» получат значительную прибавку к гонорару в 3 сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.45
76.75
77.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.01 Золото
1190.40
+0.03 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1482
–0.0117
07.08
1.1599
19.08
14.08
09.08

Звезды «13 причин почему» получат значительную прибавку к гонорару в 3 сезоне 

Попкорн News 31 минуту назад
Фото: Попкорн News
Изначально «13 причин почему» задумывался как мини-сериал, но успех проекта привел к тому, что впереди поклонников ждет уже третий сезон — который обеспечит молодым звездам «13 причин почему» солидную прибавку к гонорару.
Как стало известно инсайдерам Deadline, Дилан Миннетт за один эпизод третьего сезона будет получать порядка 200 тысяч долларов, а его коллеги, играющие более второстепенные роли — Брэндон Флинн, Алиша Бо, Джастин Прентис, Кристиан Наварро, Росс Батлер, Девин Друид, — заработают по 135 000 долларов за каждую серию.
Для сравнения, в первом сезоне, премьера которого состоялась в 2017 году, Дилан за каждую серию зарабатывал около 80 тысяч долларов, а другие члены каста — от 20 до 60 тысяч.
Официальной даты премьеры у 3 сезона «13 причин почему» пока нет, но ожидать новых эпизодов подписчикам Netflix стоит не ранее 2019 года.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Диана Крюгер и Норман Ридус приобрели совместное жилье в Нью-Йорке Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram Официально: Disney купила Fox
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе50
Страны объединяются против США157
Дальневосточные гектары отдадут китайцам740
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля130
Коррупционеры будут платить пенсии россиянам220
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение