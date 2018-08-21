Звезды «13 причин почему» получат значительную прибавку к гонорару в 3 сезоне

Изначально «13 причин почему» задумывался как мини-сериал, но успех проекта привел к тому, что впереди поклонников ждет уже третий сезон — который обеспечит молодым звездам «13 причин почему» солидную прибавку к гонорару.

Как стало известно инсайдерам Deadline, Дилан Миннетт за один эпизод третьего сезона будет получать порядка 200 тысяч долларов, а его коллеги, играющие более второстепенные роли — Брэндон Флинн, Алиша Бо, Джастин Прентис , Кристиан Наварро, Росс Батлер, Девин Друид, — заработают по 135 000 долларов за каждую серию.

Для сравнения, в первом сезоне, премьера которого состоялась в 2017 году, Дилан за каждую серию зарабатывал около 80 тысяч долларов, а другие члены каста — от 20 до 60 тысяч.

Официальной даты премьеры у 3 сезона «13 причин почему» пока нет, но ожидать новых эпизодов подписчикам Netflix стоит не ранее 2019 года.

попкорнnews