Глава Центробанка исключила влияние роста нефтяных котировок на экономику России

В настоящее время усилия Центробанка направлены на укрепление курса российской валюты.

Цены на нефть вряд ли повлияют на темпы роста российской экономики. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина

Она отметила, что экономика России не вырастет больше, чем на 1,5–2 процента за год и увеличение нефтяных котировок не скажется на темпах ее роста, передает rueconomics.ru.

По словам Набиуллиной, действия Центробанка направлены на улучшение состояния российского банковского сектора на фоне внешних вызовов и геополитических рисков.

Эксперт Экономической экспертной группы Вячеслав Григоров отметил, что Россия будет искать новые драйверы экономического роста.