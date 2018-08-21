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Глава Центробанка исключила влияние роста нефтяных котировок на экономику России
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Глава Центробанка исключила влияние роста нефтяных котировок на экономику России 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время усилия Центробанка направлены на укрепление курса российской валюты.
Цены на нефть вряд ли повлияют на темпы роста российской экономики. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что экономика России не вырастет больше, чем на 1,5–2 процента за год и увеличение нефтяных котировок не скажется на темпах ее роста, передает rueconomics.ru.
По словам Набиуллиной, действия Центробанка направлены на улучшение состояния российского банковского сектора на фоне внешних вызовов и геополитических рисков.
Эксперт Экономической экспертной группы Вячеслав Григоров отметил, что Россия будет искать новые драйверы экономического роста.
— Нам нужно искать экономический рост не в нефти, а в других секторах экономики — сельском хозяйстве, несырьевом экспорте и во всем другом, что будет выгодно развивать в рамках отечественного экономического уклада, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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