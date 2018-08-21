Глава ФРС США поможет рублю укрепиться к концу недели

— На текущей неделе индивидуальные факторы рубля отступят на задний план по сравнению с ситуацией вокруг американского доллара и его продолжающейся войны против валют развивающихся рынков.

Напомним, что одновременно с рублем на прошедшей неделе падали турецкая лира, польский злотый, венгерский форинт, шведская крона и даже — хоть и не столь существенно — собственно, евро, подешевевший до 1,444, хотя минимум за этот период был на уровне 1,139 евро за доллар.

Российский календарь относительно пуст. И поскольку Банк России прекратил закупки валюты в резервы ввиду повышенной волатильности рубля, мы не ожидаем каких-либо конкурирующих внутренних факторов, которые бы могли выступить в связке со внешними и усилить падение рубля.

В той же мере, отсутствуют по причине традиционного августовского затишья и позитивные внутренние факторы. Впрочем, все же ухудшает позиции рубля временное сужение ликвидности в финансовой системе, связанное с тем, что банк ВТБ предоставил 2 млрд долларов катарскому фонду QIA на покупку акций "Роснефти" из пакета, приватизированного в декабре 2016 года. Напомним, что изначально финансировать эту сделку взялся итальянский Intesa SaoPaolo, но вскоре вышел из нее.