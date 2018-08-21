Бюджет цифровой экономики оценили в 1,2 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете.

Деньги пойдут на шесть направлений цифровой экономики.

Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры — развитие сетей связи и дата-центров, пятое поколение связи, внедрение платформ работы с данными, — которое потребует 627,9 млрд Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд А на цифровые технологии (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно 125,3 млрд Самые скромные направления — это информационная безопасность (защита граждан и государства от IT-угроз) за 18 млрд руб. и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) — всего 1,5 млрд руб.

Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова , состоявшегося на прошлой неделе. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили участник совещания и чиновник финансово-экономического блока. Участнику совещания известно, что это промежуточный документ, который после согласования Минфином может существенно измениться. По словам другого собеседника, знакомого с профильными федеральными чиновниками, порядки величин правиться не будут.

18 млрд руб. на финансирование информационной безопасности вряд ли достаточно, считает директор центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере Илья Массух , участвовавший в подготовке планов мероприятий этого направления. По его словам, расходы на IT-безопасность должны достигать не менее 20% затрат на создание инфраструктуры. Массух надеется, что расходы увеличатся при подготовке федерального бюджета.

Финансирование программы в данный момент обсуждается, сказал представитель Минэкономразвития . Национальная программа цифровой экономики за пять лет может потребовать около 1 трлн руб., заявлял на прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов , самые дорогие — информационная инфраструктура, кадры и образование и цифровое госуправление.

Это существенно меньше тех 3,5 трлн руб., которых мог достичь бюджет национальной программы, как сообщал РБК в начале августа. Издание ознакомилось с проектом документа и объясняло со ссылкой на одного из его разработчиков, что расчет был сделан в июне 2018 г. и мог как увеличиться, так и сократиться.

Речь идет не об общих затратах на национальную программу — будет еще и внебюджетная часть. По предварительным данным, внебюджетные источники по разделу информационной инфраструктуры будут не меньше, чем бюджетные, а может, и больше, сообщил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев . Источники и способы внебюджетного финансирования еще будут дополнительно прорабатываться, рассказывает человек, знакомый с ходом обсуждения национального проекта: предстоит решить, как использовать государственно-частное партнерство, позаботиться об изменениях в законодательство, о режимах доступа и управления данными — чтобы бизнес участвовал деньгами, нужно что-то дать ему взамен, указывает собеседник «Ведомостей».

Разработать национальный проект «Цифровая экономика» президент Путин поручил в майском указе 2018 г. Проект программы правительство представит Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября.

1,2 трлн руб. из федерального бюджета на пять лет — теоретически вполне реалистичная сумма, государство может себе позволить ежегодно тратить в среднем по 200 млрд руб. (особенно планируя на долгосрочную перспективу), рассказывает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина . Но дойдет ли дело до реального финансирования, будет зависеть от политической воли, насколько эти расходы будут приоритетны для лиц, принимающих решения, указывает она.

Представитель Минфина адресовал «Ведомости» в пресс-службу Минкомсвязи, представитель которого отказался от комментариев.