Бюджет цифровой экономики оценили в 1,2 трлн рублей 

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете.
Деньги пойдут на шесть направлений цифровой экономики.
Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры — развитие сетей связи и дата-центров, пятое поколение связи, внедрение платформ работы с данными, — которое потребует 627,9 млрд Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд А на цифровые технологии (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно 125,3 млрд Самые скромные направления — это информационная безопасность (защита граждан и государства от IT-угроз) за 18 млрд руб. и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) — всего 1,5 млрд руб.
Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова, состоявшегося на прошлой неделе. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили участник совещания и чиновник финансово-экономического блока. Участнику совещания известно, что это промежуточный документ, который после согласования Минфином может существенно измениться. По словам другого собеседника, знакомого с профильными федеральными чиновниками, порядки величин правиться не будут.
18 млрд руб. на финансирование информационной безопасности вряд ли достаточно, считает директор центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере Илья Массух, участвовавший в подготовке планов мероприятий этого направления. По его словам, расходы на IT-безопасность должны достигать не менее 20% затрат на создание инфраструктуры. Массух надеется, что расходы увеличатся при подготовке федерального бюджета.
Финансирование программы в данный момент обсуждается, сказал представитель Минэкономразвития. Национальная программа цифровой экономики за пять лет может потребовать около 1 трлн руб., заявлял на прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов, самые дорогие — информационная инфраструктура, кадры и образование и цифровое госуправление.
Это существенно меньше тех 3,5 трлн руб., которых мог достичь бюджет национальной программы, как сообщал РБК в начале августа. Издание ознакомилось с проектом документа и объясняло со ссылкой на одного из его разработчиков, что расчет был сделан в июне 2018 г. и мог как увеличиться, так и сократиться.
Речь идет не об общих затратах на национальную программу — будет еще и внебюджетная часть. По предварительным данным, внебюджетные источники по разделу информационной инфраструктуры будут не меньше, чем бюджетные, а может, и больше, сообщил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Источники и способы внебюджетного финансирования еще будут дополнительно прорабатываться, рассказывает человек, знакомый с ходом обсуждения национального проекта: предстоит решить, как использовать государственно-частное партнерство, позаботиться об изменениях в законодательство, о режимах доступа и управления данными — чтобы бизнес участвовал деньгами, нужно что-то дать ему взамен, указывает собеседник «Ведомостей».
Разработать национальный проект «Цифровая экономика» президент Путин поручил в майском указе 2018 г. Проект программы правительство представит Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября.
Сейчас уже действует правительственная программа, утвержденная в 2017 г. Первые 3 млрд руб. на цифровую экономику уже распределил премьер Дмитрий Медведев — в марте 2018 г. он подписал распоряжение, согласно которому деньги разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за исполнение программы. В частности, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи — 1,95 млрд руб., ФСБ — 3 млн руб., Минтранс — 15 млн руб., Минэкономразвития — 15,5 млн руб., управделами президента — 134,5 млн руб., Росреестр — 399,6 млн руб., Минпромторг — 13,6 млн руб.
1,2 трлн руб. из федерального бюджета на пять лет — теоретически вполне реалистичная сумма, государство может себе позволить ежегодно тратить в среднем по 200 млрд руб. (особенно планируя на долгосрочную перспективу), рассказывает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Но дойдет ли дело до реального финансирования, будет зависеть от политической воли, насколько эти расходы будут приоритетны для лиц, принимающих решения, указывает она.
Представитель Минфина адресовал «Ведомости» в пресс-службу Минкомсвязи, представитель которого отказался от комментариев.