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Рост цен. Государство всё глубже запускает руку в наш карман
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Рост цен. Государство всё глубже запускает руку в наш карман 

Свободные новости 49 минут назад
Мы уже писали об увеличении НДС, росте цен на бензин, пенсионной реформе, удорожании загранпаспортов и водительских удостоверений. Но это далеко не все. Теперь решили подработать на нашем здоровье.
Министерство промышленности и торговли предлагает обложить налогом поступающее в Россию импортное медицинское оборудование.
Для поставщиков иностранных томографов, аппаратов УЗИ, катетеров, лазеров и другой медтехники хотят отменить льготный налоговый режим и ввести полный НДС, который с 1 января увеличится до 20 процентов. Прикрываются подзабытым уже импортозамещением и стремлением повысить конкурентоспособность отечественных производителей.
Платить НДС придется конечному потребителю — поликлиникам и больницам. А они постараются переложить свои расходы на пациентов, ведь многие процедуры (та же МРТ) — платные.
Еще мы писали, что повышение НДС аукнется нам не раз. Вот еще одно подтверждение. Минэкономразвития РФ направило на согласование предложение по индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа вместо традиционной июльской индексации. Из-за повышения с нового года НДС предлагается индексировать тарифы ЖКХ на 1,7 процента с 1 января и на 2,4 процента — с 1 июля. Видимо в министерстве считают, что основные поставщики ресурсов не должны пострадать по причине роста налога. Напомним основные поставщики — это «Газпром», РАЩ «ЕЭС России». Воду нам поставляют частные структуры. «Концессия водоснабжения Саратов» связана с братьями Ковальчуками. А вот в Самаре воду подают «Российские коммунальные системы — Самара», входящие в бизнес-империю Виктора Вексельберга. Эти люди, как вы понимаете, пострадать не должны.
Теперь новости для остатков среднего класса.
РБК сообщает, что из-за падения курса рубля и повышения НДС в России подорожают автомобили, в том числе и отечественные, так как комплектующие для них покупаются в долларах и евро.
Авиабилеты за границу с 15 августа могут подорожать на 6,5 процента из-за ослабления курса рубля, сообщил PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис. «Международная ассоциация IATA пересчитывает валютный курс раз в неделю — в ночь со вторника на среду. Рост доллара по отношению к рублю на 6,5 процента совершенно точно отразится на стоимости авиабилетов, в первую очередь за границу».
Мечтали отдохнуть? Ассоциация туроператоров сообщает, что в целом цены на путевки в Турцию повысятся на 10 процентов. Это связано с ростом стоимости авиатоплива, скачками рубля, меньшим числом спецпредложений от отелей.
Понятно, список того, что станет дороже, будет только расти.
Свободные новости: последние новости
Отток капитала из России вырос в 2,5 раза За прошедшую неделю рост оптовых цен на бензин превысил 7% Рост цен. Государство всё глубже запускает руку в наш карман
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