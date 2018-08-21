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Акции «Детского мира» растут на 3%
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Акции «Детского мира» растут на 3% на фоне позитивной отчетности по МСФО 

Прайм 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции "Детского мира" растут на 3% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года, следует из данных Московской биржи.
К 10.30 мск акции "Детского мира" поднимались на 2,88% — до 87,55 рубля (уже росли на 3,6% — до 88,1 рубля), при этом индекс Мосбиржи перешел к снижению и опускался на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,031 миллиарда рублей, сообщила во вторник компания.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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