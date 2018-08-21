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Автодилеры поднимают цены на популярные машины
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Автодилеры поднимают цены на популярные машины 

Финмаркет 28 минут назад
Фото: Финмаркет
Авторынок ожидает смещения покупательской активности с четвертого квартала 2018 года на конец третьего. Потенциальные клиенты, боясь возможного дальнейшего роста цен, будут быстрее принимать решения о приобретении машины, уверен начальник экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин. По его прогнозу, объем продаж прибавит 15-17% по итогам года, пишет "Российская газета".
В России за последний месяц подорожал целый ряд автомобилей. Сразу 25 автокомпаний (это примерно половина из представленных в нашей стране) подняли цены, отмечает агентство «Автостат». В частности, стоимость семейства Ford Focus увеличилась на 12 тысяч рублей, седанов Volkswagen Polo — на 15-20 тысяч в зависимости от комплектации, бизнес-седанов Toyota Camry — на 18-80 тысяч. Кроссовер Nissan Qashqai подорожал на 12 тысяч рублей, внедорожник Chevrolet Niva — на 15-17 тысяч.
Самой очевидной причиной мог бы стать августовский скачок курса доллара, но дилеры уверяют, что изменения с этим не связаны, на новую стоимость рубля рынок отреагирует позже. «В первом полугодии средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 3,5%. Они и дальше будут расти, так как производители не отыграли курсовую разницу, сложившуюся еще с начала кризиса», — отмечает Азат Тимерханов из «Автостата».
"Начиная с декабря 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза, все автокомпании отслеживают динамику курса помесячно. И если за это время доллар вырастает более чем на 10%, они вправе повысить цены. Меньшие колебания не влияют. То есть по итогам изменений на валютном рынке в августе можно ожидать повышения цен в сентябре — октябре", — утверждает гендиректор «АвтоСпецЦентр Hyundai» Алексей Потапов.
Автопроизводители заняли выжидательную позицию, поскольку курс рубля остается волатильным. И ожидать реакции рынка на его изменения можно будет, если доллар не вернется к исходным значениям по отношению к рублю, подтверждает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. По его мнению, основная причина нынешнего роста цен — грядущее повышение НДС с 18 до 20%, к которому заранее готовятся производители.
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