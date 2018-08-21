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Какие развивающиеся рынки наиболее уязвимы?
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Какие развивающиеся рынки наиболее уязвимы? 

Вести Экономика 50 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» Распродажи на развивающихся рынках оказали серьезное влияние на поведение трейдеров и управляющих фондами: они достаточно быстро определили инвестиционные критерии силы и слабости отдельно взятых рынков.
Основным ориентиром для Emerging Markets стал счет текущих операций: чем больше дефицит, тем менее привлекательны активы данной страны, и их нужно срочно продавать.
Очевидно, наиболее слабыми звеньями стали государственные облигации Турции и Аргентины: у этих стран наиболее слабые показатели.
Вместе с тем, есть страны, где ситуация выглядит намного лучше. Во время встряски на Emerging Markets эти рынки стали своего рода «тихими гаванями».
Прежде всего это Южная Корея и Малайзия, пишет Bloomberg.
Инвесторы хотят знать, какие страны в случае усиления напряженности смогут получить доллары, необходимые им для погашения внешнего долга. Отрицательный показатель текущего счета свидетельствует о торговом дефиците и означает, что для поддержания стабильного курса национальной валюты стране необходим приток капитала.
Если же поступления внезапно прекратятся, валюте грозит обвал.
"По мере усиления кризиса в Турции многие инвесторы руководствовались принципом «продавать активы стран с дефицитом текущего счета, а потом уже задавать вопросы», — приводит Bloomberg слова стратега UBS Wealth Management в Нью-Йорке Алехо Червонко.
Облигации Аргентины, дефицит текущего счета которой соответствовал 5,1% валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году, принесли убыток на уровне 6,3% в этом месяце, а бонды ЮАР с дефицитом в 2,8% ВВП потеряли 3,4%.
Бумаги Малайзии и Южной Кореи, стран с профицитом текущего счета на уровне 3% и 5% соответственно, наоборот, показали положительный доход в размере 0,9% и 0,8%.
Вместе с тем, отметим, что данное правило действует не для всех рынков. Так, например, профицит счета текущих операций платежного баланса России в январе-июле 2018 г. увеличился в 3 раза в годовом выражении и достиг $60,7 млрд, следует из материалов Центробанка РФ.
"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 г. составило $60,7 млрд США, превысив в три раза показатель сопоставимого периода 2017 г. ", — говорится в докладе регулятора.
Тем не менее облигации РФ нельзя даже с натяжкой назвать «тихой гаванью».
Сводный индекс российских ОФЗ демонстрирует негативную динамику уже на протяжении достаточно длительного времени.
Угроза жестких санкций и отсутствие предпосылок для снижения ключевой ставки со стороны Банка России заставляют инвесторов выходить из ОФЗ.
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