Какие развивающиеся рынки наиболее уязвимы?

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» Распродажи на развивающихся рынках оказали серьезное влияние на поведение трейдеров и управляющих фондами: они достаточно быстро определили инвестиционные критерии силы и слабости отдельно взятых рынков.

Основным ориентиром для Emerging Markets стал счет текущих операций: чем больше дефицит, тем менее привлекательны активы данной страны, и их нужно срочно продавать.

Очевидно, наиболее слабыми звеньями стали государственные облигации Турции и Аргентины: у этих стран наиболее слабые показатели.

Вместе с тем, есть страны, где ситуация выглядит намного лучше. Во время встряски на Emerging Markets эти рынки стали своего рода «тихими гаванями».

Прежде всего это Южная Корея и Малайзия, пишет Bloomberg

Инвесторы хотят знать, какие страны в случае усиления напряженности смогут получить доллары, необходимые им для погашения внешнего долга. Отрицательный показатель текущего счета свидетельствует о торговом дефиците и означает, что для поддержания стабильного курса национальной валюты стране необходим приток капитала.

Если же поступления внезапно прекратятся, валюте грозит обвал.

"По мере усиления кризиса в Турции многие инвесторы руководствовались принципом «продавать активы стран с дефицитом текущего счета, а потом уже задавать вопросы», — приводит Bloomberg слова стратега UBS Wealth Management в Нью-Йорке Алехо Червонко.

Облигации Аргентины, дефицит текущего счета которой соответствовал 5,1% валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году, принесли убыток на уровне 6,3% в этом месяце, а бонды ЮАР с дефицитом в 2,8% ВВП потеряли 3,4%.

Бумаги Малайзии и Южной Кореи, стран с профицитом текущего счета на уровне 3% и 5% соответственно, наоборот, показали положительный доход в размере 0,9% и 0,8%.

Вместе с тем, отметим, что данное правило действует не для всех рынков. Так, например, профицит счета текущих операций платежного баланса России в январе-июле 2018 г. увеличился в 3 раза в годовом выражении и достиг $60,7 млрд, следует из материалов Центробанка РФ

"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 г. составило $60,7 млрд США, превысив в три раза показатель сопоставимого периода 2017 г. ", — говорится в докладе регулятора.

Тем не менее облигации РФ нельзя даже с натяжкой назвать «тихой гаванью».

Сводный индекс российских ОФЗ демонстрирует негативную динамику уже на протяжении достаточно длительного времени.

Угроза жестких санкций и отсутствие предпосылок для снижения ключевой ставки со стороны Банка России заставляют инвесторов выходить из ОФЗ.