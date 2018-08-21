Ещё
Рубль растет к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.40
77.32
77.45
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.26
+0.21 Золото
1194.78
+0.01 РТС
1068.45
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1516
–0.0083
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 18 копеек — до 66,93 рубля.
Курс евро снизился на 5 копейки и составил 77,04 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро В Кремле заявили о стабильности финансовой системы России Мировые цены на нефть растут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы оставят Россию без газа417
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства
Трамп выставил Москве условия424
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля
Раскрыты детали нового российского мегамоста16
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение