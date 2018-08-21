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Критика Дональда Трампа обескуражила доллар
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Критика Дональда Трампа обескуражила доллар 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». В понедельник индекс РТС остался в рамках краткосрочной консолидации, торговая сессия характеризовалась снижением волатильности. Сообщения об отказе правительства от идеи повышения налогового бремени на горнодобывающий сектор вывели соответствующий отраслевой индекс МосБиржи в лидеры роста (индекс Металлов и добычи +1.9% против +0.8% по индексу МосБиржи). Акции ММК (MAGN) подорожали на 3.0%, Северстали (CHMF) — на 2.4%, Мечела (MTLR) и НЛМК (NLMK) — на 1.7%. В заметном плюсе закрылся и Магнит (MGNT, +1.9%), объявивший о заседании совета директоров с вопросом об обратном выкупе акций в повестке (заседание запланировано на сегодня).
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 7.5%, ТГК-2 (TGKB) — на 5.6%, Коршуновского ГОКа (KOGK) — на 4.8%, Южного Кузбасса (UKUZ) — на 3.8%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно повышение на рынке акций. Президент США Д. Трамп обвинил ЕС и Китай в манипулировании валютными курсами, а ФРС — в слишком жесткой денежной политике, что стало поводом к ослаблению доллара США к корзине мировых валют. Так, пара евродоллар сегодня вновь превысила отметку 1.15, которая была пройдена вниз 10 августа. Ослабление доллара США способствует восстановлению спроса на развивающихся рынках, однако следует заметить, что в данной ситуации этот фактор носит спекулятивный характер. На российском валютном рынке в начале торгов вероятно некоторое укрепление рубля по отношению к доллару США и ослабление по отношению к евро в соответствии с динамикой курсов на мировом рынке.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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