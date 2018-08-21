Критика Дональда Трампа обескуражила доллар

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». В понедельник индекс РТС остался в рамках краткосрочной консолидации, торговая сессия характеризовалась снижением волатильности. Сообщения об отказе правительства от идеи повышения налогового бремени на горнодобывающий сектор вывели соответствующий отраслевой индекс МосБиржи в лидеры роста (индекс Металлов и добычи +1.9% против +0.8% по индексу МосБиржи). Акции ММК (MAGN) подорожали на 3.0%, Северстали (CHMF) — на 2.4%, Мечела (MTLR) и НЛМК (NLMK) — на 1.7%. В заметном плюсе закрылся и Магнит ( MGNT , +1.9%), объявивший о заседании совета директоров с вопросом об обратном выкупе акций в повестке (заседание запланировано на сегодня).

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.