Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 22 августа

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2018)

1,6% (факт)

Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

12:40 Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций

0,47%

предв.

Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

15:30 Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)

-0,1%

15:30 Объём розничных продаж (м/м) (июнь)

17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)

-0,6%

17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)

5,38 млн 5,44 млн 17:30 США — Запасы сырой нефти

6,805 млн барр

-1,533 млн барр

17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

1,643 млн барр

21:00 США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)

Мечел — телеконференция менеджмента

МегаФон — последний день подачи требования о выкупе акций акционерами /действует для всех владельцев акций и GDR, кроме USM Holdings, группы Газпромбанк MegaFon Investments (Cyprus) Limited /компания MICL/)

цена выкупа: $ 9,75 (ао)