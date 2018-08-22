Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 22 августа 

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2018)
1,6% (факт)
Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
12:40 Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
0,47%
предв.
Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
15:30 Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
-0,1%
15:30 Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
-0,6%
17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
5,38 млн 5,44 млн 17:30 США — Запасы сырой нефти
6,805 млн барр
-1,533 млн барр
17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
1,643 млн барр
21:00 США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
Мечел — телеконференция менеджмента
МегаФон — последний день подачи требования о выкупе акций акционерами /действует для всех владельцев акций и GDR, кроме USM Holdings, группы Газпромбанк и MegaFon Investments (Cyprus) Limited /компания MICL/)
цена выкупа: $ 9,75 (ао)
Фосагро — СД (консолидированная финансовая отчётность по МСФО за 1П2018)
МРСК Волги — СД (план работы СД на 2018-2019)