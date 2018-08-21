Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию вторника повышением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:13 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 279,99 пункта. Индекс РТС подрос на 0,77%, до отметки 1 073,57.