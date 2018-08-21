Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию вторника повышением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:13 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 279,99 пункта. Индекс РТС подрос на 0,77%, до отметки 1 073,57.
«Инвесторы будут находиться в ожидании итогов слушаний в профильных комитетах Сената США, которые состоятся сегодня вечером. Если риторика выступлений докладчиков будет жесткой, то это будет означать высокую вероятность одобрения законопроектов о введении новых санкций против российских компаний, которые были предложены к рассмотрению в середине июля», — прокомментировала руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.