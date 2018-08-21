Что еще продать: Золотовалютные резервы Украины неумолимо тают

Если в начале 2018 года резервы насчитывали 18,8 млрд долларов, то к августу сократились более, чем на миллиард — до 17,75 млрд долл. Снижение уровня резервов создает серьезный риск для финансовой стабильности страны. При этом стоит отметить, что еще в 2011-13 золотовалютные резервы Украины были почти в два раза выше.

Куда утекает «подушка безопасности»

По данным МВФ, Украина занимает 62 строчку рейтинга стран по количеству золотовалютных резервов. 79% из них составляют ценные бумаги, ликвидность которых тоже может оказаться под вопросом, 10% хранится в иностранной валюте, а в золотых слитках только 985 млн долл. (5,48% золотовалютных запасов). Что же касается других стран, то больше всего золотовалютных резервов у Китая, Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии и России, которые стараются их максимально наращивать, так как они служат для экономики страны своего рода «подушкой безопасности».

Сокращение золотовалютных резервов Украины обусловлено в первую очередь осуществлением платежей по госдолгу. В прошлом месяце $321,5 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте. Иными словами, золотовалютные запасы государства Украина плавно перетекают в карманы кредиторов. И процесс этот будет длиться очень долго, учитывая необходимость брать новые кредиты для выплат по предыдущим. До конца этого года Украина должна выплатить около 2 миллиардов долларов по внешним долгам. В ближайшие полтора года Украина должна вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга. В целом же государственный долг Украины составляет 76,3 млрд долл, из которых около 60% (47,2 млрд долларов) приходится на внешние заимствования.

Естественно, по внешним долгам (за исключением, конечно, долга перед РФ) Киев расплачивается, наращивая и внутренний долг. Проще говоря, не выплачивая средства украинцам, а направляя их на погашение долгов иностранным кредиторам. В результате в июле-августе начались систематические задержки выплат пенсий, а шахтеры многих государственных шахт Украины так и не получили зарплат даже за март. В целом же, по данным на начало августа, сумма задолженности украинскими работодателями заработной платы составляла 2,157 млрд грн.

На объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке в отчаянном стремлении удержать падающую гривну.

«Учитывая превышение спроса на валюту над ее предложением второй месяц подряд, Нацбанк в июле продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса», — говорится в сообщении НБУ.

На прошлой неделе для поддержания курса гривны, НБУ продал на межбанковском рынке 215 млн долларов. НБУ утверждает также, что спрос на валюту повышают импортеры энергоресурсов, которым она нужна для расчетов за газ и нефтепродукты, а также импортеры иностранных товаров и услуг. Рядовые украинцы тоже не склонны доверять гривне и массово скупают валюту. По данным НБУ, общая покупка валюты населением за июль стала наибольшей за последние 4 года.

Украинские экспортеры тоже сознают, что гривна падает, и придерживают полученную валюту. Таким образом, создается дополнительный спрос на иностранную валюту, что девальвирует гривну еще сильнее. Собственно, девальвация и планировалась правительством Украины при составлении бюджета на текущий год, в котором на конец 2018 предполагается курс 30,1 гривен за доллар. Однако девальвация национальной валюты делает внешние валютные долги еще тяжелее.

Курсы валют

Тонна стали вместо тонны зерна, а тает золото

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак тоже считает, что такие факторы, как необходимость выплат по внешним долгам и выброс валюты на продажу сыграли основную роль в сокращении золотовалютных запасов Украины.

«Сокращение золотовалютных резервов объясняется двумя причинами. Первое — это обслуживание внешнего долга, и второе — это то, что Нацбанк вышел с интервенциями на валютный рынок для того, чтобы сдержать девальвацию гривны, которая возобновилась в последние месяцы. Поэтому золотовалютные резервы снижаются, ресурсов для пополнения нет, пока не поступит очередной транш МВФ , как минимум половина из которого идет на пополнение золотовалютных резервов», — говорит Новак.

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Андрей Вигиринский утверждает, что сокращение золотовалютных запасов происходит, в том числе и благодаря оттоку инвестиций, которые перетекают на более защищенные рынки. На недавней пресс-конференции Вигиринский обвинил НБУ в бездействии и надежде исключительно на новые кредиты.

Украинский экономист Юрий Буздуган утверждает, что новости о сокращении золотовалютных запасов приведут к повышению ставок по новым кредитам, если их Украине, конечно, будут давать. В сокращении резервов он обвиняет политику деиндустриализации и курс на «аграрную державу», который ведет к снижению валютных поступлений.

«Начиная с 2013 года основная продукция на продажу — зерновая. Сколько стоит тонна стали и тонна зерна? Разница ощутима. Поэтому если глобально рассматривать, то когда-то у нас была индустриальная экономика, а теперь — аграрная. Вот поэтому и результат такой. Падение золотовалютных резервов — это следствие конкретной государственной политики, ориентированной на аграрное производство», — констатировал Юрий Буздуган.

Вероятные последствия сокращения золотовалютных резервов

Главный экономист «Альфа банка Украины» Алексей Блинов считает возникший дефицит валютных средств одной из основных угроз украинской экономике. По его мнению, на данный момент Украине грозит три вида дефицита.

Во-первых, это дефицит доходов из-за недобора основных налогов. Во-вторых, острый дефицит ликвидности из-за слабых заимствований и отсутствие доходов от приватизации. И, в-третьих, это дефицит валютных средств из-за отсутствия внешних заимствований на фоне роста валютных выплат по государственному долгу. В перспективе фактор именно этого дефицита, по его мнению, будет усиливаться.

«Вызовом для государства является перспектива резкого сокращения валютного запаса в условиях отсутствия внешних заимствований», — отмечает Блинов.

Экономист инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман предполагает, что национальная валюта опуститься до 32 гривен за доллар, несмотря на ожидаемые закупки газа на отопительный сезон, которые происходят в иностранной валюте, что приведет, по его мнению, к дальнейшему истощению золотовалютных резервов Украины до уровня 16,5 млрд долл.

«Движение курса в район 30-32 грн. /$ уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать», — заявил Найман. Естественно, такое падение курса приведет к серьезному подорожанию всех товаров и падению и без того скудных реальных доходов украинцев.

Тем не менее, допустить дефолт по внешним долговым обязательствам Украине вряд ли позволят. Скорее всего, ей опять будут реструктурировать долги, выдвигая все новые требования, как это было с еще одним крупным должником перед МВФ и ЕС . От Греции регулярно в приказном порядке требовали резкого сокращения социальных расходов, а чиновники ЕС требовали продать в счет выплат по долгу территории и архитектурные ценности страны.

«Банкрот должен сделать все, что может, чтобы заработать денег и заплатить своим кредиторам. У Греции есть здания, компании и острова, которые могут быть использованы для погашения долга», — откровенно заявлял в свое время немецкий политический деятель Йозеф Шларманн

Украине, которая вскоре отпразднует годовщину своей независимости, вполне могут выдвинуть аналогичные требования. И «независимая», золотовалютные резервы которой уже перетекут кредиторам, просто не сможет отказаться. Правда, к тому времени все «хлопцы» пана-атамана уже разбегутся, а бремя долгов целиком ляжет на плечи простых украинцев, каждый из которых уже должен иностранным кредиторам по 1800 долларов.