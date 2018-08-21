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Жители и гости столицы смогут бесплатно проверить сосуды ног и стопы на ВДНХ
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Жители и гости столицы смогут бесплатно проверить сосуды ног и стопы на ВДНХ 

Каховка 50 минут назад
Фото: Каховка
С 22 августа по 2 сентября 2018 г. ежедневно с 10:30 до 17:00 в Павильоне №12 ВДНХ, (проход с центрального входа) будет проходить акция «Проверь сосуды ног».
Все желающие в порядке очереди смогут бесплатно проверить здоровье ног при помощи процедуры ультразвуковой допплерографии. Также с 15 по 31 августа пройдет акция по бароподометрическому обследованию стопы. В рамках акции «Проверь сосуды ног» у пациента специалистом-врачом функциональной диагностики проводится оценка состояния переферических артерий, с помощью ультразвуковой допплерографии.
Только в России атеросклероз сосудов ног забирает жизни примерно у 61% заболевших. В России только официально зарегистрировано более 38 миллионов человек, страдающих различными формами варикозной болезни, из которых трофическими расстройствами страдает 15%. Варикозное расширение вен у наших соотечественников очень помолодело. Частота встречаемости среди подростков 12-16 лет составляет 21,7%.
«Атеросклероз чаще поражает подколенную и бедренную артерии. Просвет артерий может быть сужен или полностью закупорен атеросклеротической бляшкой или продолженным тромбом. Для артерий голени характерны облитерирующий эндартериит, тромбангиит, неспецифический аортоартериит. Клинические проявления окклюзий сводятся к перемежающейся хромоте, парастезиям, судорогам, похолоданию стоп», — поясняет Изабелла Андреева.
Акция «Проверь сосуды ног» проходит в Павильоне №12 ВДНХ с марта 2017 года, за это время в акции приняло участие более 6000 человек. За время проведения акции выявлено, что: 93% участников акции, имели первую стадию варикозной болезни, 4% имели вторую стадию, 2,7% — не имели варикозной болезни (пришли с целью профилактики), 0,3% имели третью стадию варикозной болезни.
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