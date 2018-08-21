США пересмотрят проект санкций к России. Зачем?

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Законопроект США о санкциях в отношении России может быть пересмотрен. Станет ли это облегчением для России?

Законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в промежуточные выборы в США, скорее всего, перепишут, об этом сообщает агентство Bloomberg

Правда, основная цель изменения законопроекта — минимизировать непреднамеренные последствия для глобальных экономик в случае введения жестких автоматических санкций к гособлигациям и нефтегазовой отрасли. Проще говоря, от санкций должна пострадать только Россия, и все остальные страны не должны понести никаких потерь.

Насколько это возможно — большой вопрос. Например, когда весной этого года США ввели санкции в отношении компании Олега Дерипаски "РусАл" , весь мировой рынок алюминия содрогнулся. Цены на металл взлетели на несколько десятков процентов. Все начали бить тревогу.

"Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был ограничен российской экономикой, насколько это возможно, а побочный эффект был незначителен", — приводит Bloomberg слова сенатора Криса Ван Холлена, демократа от штата Мэриленд.

Напомним, законопроект, предложенный в январе Ван Холленом и республиканцем от штата Флорида Марко Рубио , предполагает введение санкций, если директор Национальной разведки Дэн Коутс подтвердит, что Москва вмешивается в намеченные на ноябрь выборы в США.

Проект предусматривает санкции в отношении нового суверенного долга РФ и блокировку определенных сделок с активами, в том числе российских нефтегазовых компаний, включая ПАО «Газпром» ПАО «Роснефть» . Под санкции также попадут российские банки, горнодобывающие компании и чиновники.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Российская экономика проявляет стойкость уже не первый год, но хватит ли сил на очередную санкционную атаку США? Эксклюзивное интервью глава Минфина и первого вице-премьера Антона Силуанова . [/ВИДЕОВРЕЗКА] Нерезиденты хотя и сокращают вложения в российские ОФЗ, и доля все еще остается достаточно высокой. Впрочем, запрет, как известно, будет распространяться только на новые выпуски, поэтому теоретически банки и фонды из других стран от санкций к госдолгу сильно не пострадают, если, конечно, не говорить о потерях от ценовых колебаний.

Стоит также отметить, что официальные лица Минфина США заявили, что ограничения к российскому суверенному долгу хоть будет оказывать понижательное давление на экономический рост в России и усилят нагрузку на банковский сектор, но могут «привести к ответным мерам России против интересов США».

Если же говорить о сделках с российским нефтегазовыми компаниями, то здесь тоже все неоднозначно. Достаточно много иностранных компаний имеют совместные проекты с компаниями из РФ.

Комитеты по международным отношениям и банковским вопросам сегодня проведут одновременные слушания по России и возможным санкциям.

Конгрессмены полагают, что новый законопроект может появиться уже в конце сентября. Они хотят ввести санкции непосредственно до ноябрьских выборов, и для этого нужно поторопиться, а также необходимо, чтобы проект санкций одобрил и подписал президент Дональд Трамп , а его реальная позиция по этому вопросу до конца непонятна.

Добавим, что, по оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), санкции США в отношении российского госдолга, в случае их введения, могут привести к оттоку 8-10% инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.

Oracle. С другой стороны, мало кто обсуждает запрет на программное обеспечение. По данным «Вести. Экономика», у многих крупных российских компаний 95% — зарубежное ПО, в частности Microsoft

Уход этих компаний станет настоящим ударом. Компаниям придется оперативно менять все внутренние процессы, но, во-первых, на это уйдет не менее полугода, во-вторых, не совсем понятно, на какое ПО будут переходить. Эти нюансы необходимо учитывать.