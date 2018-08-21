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Валютная пара EUR/USD резко выросла после заявлений Трампа
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Валютная пара EUR/USD резко выросла после заявлений Трампа 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Во вторник, 21 августа, на утренних торгах единая европейская валюта формирует восходящее движение, продолжая тенденцию прошлого дня.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В понедельник валютная пара EUR/USD в первой половине дня установила локальный минимум на отметке 1,1393 после чего резко устремилась наверх. Отметим, что масла в огонь подлило выступление президента США Дональда Трампа, который снова раскритиковал ФРС в отношении текущей денежно-кредитной политики, проводимой регулятором.
Кроме того, вчера состоялось выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который сообщил, что экономика страны выглядит сильной, а уровень безработицы находится на очень низком уровне, поэтому регулятор продолжит постепенное денежно-кредитное ужесточение. При этом он считает, что в текущем году должно быть еще одно повышение процентных ставок.
Помимо этого, вчера был обнародован ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором было отмечено, что рост ВВП в третьем квартале будет ниже, чем в первом полугодии, но при этом потребительские расходы продолжат расти. Также было отмечено, что торговая война может негативно отразиться на мировой экономике.
Также стоит отметить, что участники рынка начинают готовиться к ежегодному симпозиуму экономистов и представителей мировых ЦБ, который пройдет 23-25 августа в Джексон-Хоуле. При этом одним из самых важных будет первое выступление Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС. Крайне вероятно, что в ходе своего выступления он заявит, что ФРС продолжит нормализацию денежно-кредитной политики ввиду сильных данных по рынку труда и ВВП страны.
Сегодня ожидается спокойный день. Важной макроэкономической статистики в США и еврозоне опубликовано не будет. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ также сегодня не ожидается.
На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD сначала пробила уровень сопротивления на отметке 1,1430, а затем и границу нисходящего канала в районе 1,1470. Теперь ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 1,1628. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается приостановка восходящего движения.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart
Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»
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