Рубль снова может не устоять перед натиском доллара и евро

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и европейской валюте закрывшись на отметке 66,97 рубля за доллар и 76,61 рубля за евро соответственно, что в основном было связано со стабилизацией курса турецкой лиры благодаря действиям центрального банка Турции.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] При этом стоит отметить, что рубль проигнорировал снижение цен на «черное золото» по итогам минувшей недели, в частности, после опубликованных данных EIA по недельной динамике запасов «черного золота». Так, запасы нефти увеличились на 6,8 млн баррелей, тогда как ожидалось их снижение на 2,5 млн баррелей. Дополнительное давление на динамику нефти оказало сообщение ОПЕК о том, что объем добычи странами блока вырос в июле на 41 тыс. баррелей в сутки.

Из макроэкономических данных на прошлой неделе были опубликованы международные резервы, которые составили $457,6 млрд по сравнению с $458 млрд неделей ранее. Помимо этого, уровень безработицы в июле составил 4,7%, а промышленное производство в июле подросло на 3,1% г/г по сравнению с ростом на 2,2% г/г в июне. Кроме того, ВВП страны во втором квартале вырос на 1,8% г/г.

На международной арене валютная пара EUR/USD закрылась на положительной территории, отыграв все потери, понесенные в середине торговой недели. Отметим, что в начале прошедшей недели давление на европейскую валюта оказывала напряженная ситуация вокруг Турции и обвального падения курса лиры, что могло негативно повлиять на финансовые показатели ряда европейских банков. Тем не менее, в середине недели центральный банк страны сумел успокоить инвесторов, объявив о ряде мер, направленных на стабилизацию курса национальной валюты. Из важной макроэкономической статистики в США были опубликованы розничные продажи, которые в июле выросли на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,1%. В еврозоне и Германии были обнародованы предварительные ВВП за второй квартал. Так, первый показатель вырос на 0,4% против прогноза +0,3%, а второй показатель увеличился на 0,5% против прогноза +0,4%.

В начале текущей недели рубль укрепляется по отношению к доллару, но при этом снижается по отношению к европейской валюте, что связано с ростом курса валютной пары EUR/USD. Основной взор участников рынка будет направлен на ежегодный симпозиум экономистов, который пройдет 23-25 августа в Джексон-Хоуле. При этом одним из самых важных будет первое выступление Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС . Помимо этого, в среду выйдет протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Мы считаем, что «минутки» в основном будут выдержаны в ястребином тоне с учетом сильного состояния экономики США.

Кроме того, в среду будет обнародована еженедельная статистика по запасам нефти в США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 1,533 млн баррелей.

USD/RUB [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике валютная пара консолидируется около 67 рублей за доллар. При этом пара торгуется в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 64 и верхней на уровне 71. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому допускается возобновление восходящего движения.

EUR/RUB [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике пара торгуется в середине восходящего канала. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 80,53. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому допускается тестирование диапазона 78-79.