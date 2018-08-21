Правительство РФ разрешило Ростеху продать 75% «Технодинамики» 

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило госкорпорации «Ростех» продать пакет акций холдинга «Технодинамика», говорится в распоряжении кабмина.
Ростех планирует продать частному инвестору 75% минус 1 акцию холдинга, объединяющего российские заводы и научно-исследовательские институты авиационной и космической отраслей.
Одобренная кабмином сделка с 462 423 обыкновенных голосующих акций холдинга должна осуществляться по цене не ниже рыночной, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке рыночной стоимости акций, путем проведения закрытого конкурса, говорится в документе.
Уставный капитал «Технодинамики» состоит из 616 565 обыкновенных голосующих акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что госкорпорация рассчитывает согласовать сделку и провести закрытый конкурс до конца 2018 года.
По данным газеты «Ведомости», покупателем пакета станет группа компаний «Динамика», специализирующаяся на производстве комплектующих для авиапрома.
"Технодинамика" занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов. Холдинг производит комплектующие для систем, которые составляют до 18% от стоимости любого воздушного судна, включая военную продукцию и продукцию двойного назначения.