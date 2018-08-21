Апостроф (Украина): На Украине вырастут цены на хлеб. В чем причина?

На Украине, как и во многих других странах, где выращивают зерновые, урожай пшеницы нынешнего года будет довольно скромным. Значительная его часть пойдет на экспорт, но для внутреннего потребления зерна должно хватить, считают эксперты. «Апостроф» выяснил, что необходимо сделать властям, чтобы не пришлось импортировать пшеницу, а также будет ли дорожать хлеб на фоне роста мировых цен на зерновые.

Урожай зерновых в 2018 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, может оказаться как минимум не меньше, чем прошлогодний. При этом, как писал «Апостроф», особенно удачным нынешний год будет для кукурузы — ее урожай может превысить 30 миллионов тонн, при том что год назад он составил 24 миллиона тонн.

Однако с пшеницей ситуация хуже — если в 2017 году урожай был на уровне 26 миллионов тонн, то в 2018-м, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, он составит 24 миллиона тонн.

Но проблема даже не в этом — из-за продолжительных дождей в июле много зерна оказалось порченным, в связи с чем показатели будут ниже по продовольственной пшенице. Минагрополитики прогнозирует, что из 24 миллионов тонн пшеницы в нынешнем году на продовольственную придется 13 миллионов тонн.

Не все так плохо

Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров пшеницы. И, очевидно, значительная часть урожая отправится на внешние рынки. В нынешнем году погода была неблагосклонна не только к Украине, а потому, как ожидается, урожай пшеницы в мире будет меньше, чем в прошлом году, а цены, соответственно, вырастут. Таким образом, конъюнктура мировых рынков благоприятна для украинских экспортеров, которые, надо полагать, не преминут этим воспользоваться.

Но хватит ли пшеницы — речь идет прежде всего о продовольственной — самой Украине? Профильное министерство посылало аграриям несколько противоречивые сигналы — сначала в ведомстве не исключили введения определенных лимитов на экспорт пшеницы, затем, правда, заверили, что никаких ограничений на экспорт, в том числе продовольственной пшеницы, не будет. Все закончилось подписанием традиционного меморандума прогнозных объемов экспорта зерновых на 2018/2019 маркетинговый год между Минагрополитики и зернотрейдерами. Ожидается, что объем экспорта продовольственной пшеницы составит 8 миллионов тонн и столько же — фуражной.

Внутреннее потребление продовольственной пшеницы в Украине оценивается на уровне 4,5-5 миллионов тонн. Если на экспорт уйдут прогнозируемые 8 миллионов тонн, оставшегося стране должно хватить.

По словам аналитика инвестиционной компании Конкорд кэпитал Андрея Передерея, на начало августа средняя урожайность озимой пшеницы составила 3,6 тонны/гектар, что на 12% меньше по сравнению с 2017 годом. «Но в сравнении со средней урожайностью за последние 8 лет (2010-2017 годы — 3,6 тонны/гектар) предварительные результаты не так плохи, как кажется», — сказал он в комментарии «Апострофу».

По словам эксперта, в первом полугодии 2018 года на муку было переработано 862 тысячи тонн пшеницы всех классов, и если темпы переработки сохранятся, то можно ожидать, что будет переработано около 2 миллионов тонн пшеницы, то есть примерно столько же, сколько в 2017 году. «Также стоит учитывать наличие запасов пшеницы, которые на конец полугодия 2018 года составляли 3,6 миллиона тонн, что на 59% больше, чем в прошлом году», — сказал Передерей.

Другие эксперты, опрошенные изданием, также считают, что проблем с продовольственной пшеницей в Украине возникнуть не должно.

«В целом можно четко сказать, что продовольственной пшеницы будет достаточно практически при любом раскладе», — сказал «Апострофу» эксперт аграрного рынка Иван Томич . Но сбор урожая продолжается, и более ясная картина сложится осенью.

«Никаких проблем возникнуть не должно», — отметила в разговоре с изданием заместитель директора «ПроАгро Груп» Мария Колесник.

Президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса также не видит здесь потенциальных рисков. «Я не верю, что будут какие-то проблемы на рынке продовольственного зерна в Украине», — заявил он «Апострофу».

Но правительство может принять меры, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и речь не идет о лимитах на экспорт. По мнению Ивана Томича, правительство уже сейчас должно закупить продовольственную пшеницу у аграриев «по нормальной цене». «Будет большой позор, если нужно будет идти на выборы, и придется покупать хлеб за границей», — сказал он.

Виновата глобализация

В контексте выборов, кстати, есть еще один важный момент — цена хлеба. Как известно, хлеб в Украине — не просто товар, а социально-политический фактор, который с большой охотой используют в своих интересах политические силы.

Несмотря на то, что дефицита зерна в нынешнем и следующем, предвыборном, году не будет, цены на него все равно, скорее всего, вырастут.

«Цены диктует не украинский рынок, а Чикагская биржа, которая, по сути, формирует мировые цены на зерно. Если посмотреть на мировую конъюнктуру рынка зерновых, то цены растут. Останутся ли они на столь же высоком уровне, как сейчас? Это достаточно спорный вопрос. Однако, учитывая, что цены действительно выросли на зерно в целом, я не исключаю, что в Украине может повыситься цена на хлеб, который, как известно, делается из зерна», — говорит Алекс Лисситса.

Андрей Передерей согласен с тем, что внутренние цены в Украине будут находиться под внешним влиянием. «Глобальное повышение цен на пшеницу повлияет на себестоимость переработки муки, так и на себестоимость производства хлеба. Потому повышения цен на хлеб стоит ожидать», — отметил специалист, добавив, что дефицита хлеба в Украине не будет.

При этом Передерей напомнил, что серьезное подорожание хлеба (на 20%) произошло в 2017 году, кроме того, в первой половине текущего года цены на хлеб выросли на 7% в сравнении с декабрем прошлого года.

Иван Томич уверен, что повышения цен на хлеб не избежать. «В течение года произойдет подорожание хлеба до 30-35%», — заявил он, добавив, что цены вырастут не одномоментно, а поэтапно.

Мария Колесник отмечает, что цены на зерно — лишь часть целого комплекса причин вероятного подорожания хлеба. «Если будут повышать минимальную зарплату, это будет отражаться на стоимости хлеба. Если будут дорожать энергоносители, это тоже может отразиться на его себестоимости», — пояснила эксперт. При этом она считает, что властям не стоит давить на производителей хлеба, как это было раньше. По ее словам, в течение 20 лет хлебопекам не давали возможности получать нормальную прибыль, часть которой они могли бы направлять на развитие, в результате большинство предприятий отрасли использует устаревшее неэффективное оборудование. Колесник считает, что правительство должно, с одной стороны, позволить бизнесу нормально зарабатывать, но с другой — обеспечить малообеспеченных граждан так называемым социальным хлебом.