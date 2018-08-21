«Открытие холдинг» передаст Фонду плохих долгов еще один актив

У «Балтийского лизинга» три владельца. Это «Открытие холдинг» (19,9%), АО «Интерсервис» (контролируется структурами Вадима Беляева ; 79,5%) и гендиректор компании Дмитрий Корчагов (0,5%), следует из отчетности «Балтийского лизинга». Компания занимает девятое место в рэнкинге «Эксперт РА» за 2017 г. по величине портфеля. По итогам прошлого года он составил 41,1 млрд руб., собственный капитал компании — 6,6 млрд руб.

Принадлежащие «Интерсервису» акции «Балтийского лизинга» по решению конечного бенефициара в ближайшее время будут переданы «Открытие холдингу» для дальнейшего распоряжения, говорит представитель холдинга. «Балтийский лизинг» может быть продан только по рыночной цене, подчеркнул он: «Соответствующие переговоры о продаже ведутся с группой „Открытие“. О передаче речь не идет».

Представитель «Балтийского лизинга» не стал комментировать решения собственников, добавив, что в текущей работе компании нет никаких изменений.

Недавно «Открытие холдинг» передал и геологоразведочную компанию «Геотек», рассказывал в интервью «Ведомостям» Александр Соколов , предправления банка «Траст». «Это результат работы с „Открытие холдингом“, с его ранее инициированными сделками и корпоративными спорами, которые были успешно завершены в рамках контроля над компанией „Геотек“, — говорил он. Тогда же Соколов сказал, что основатель и один из акционеров „Открытие холдинга“ Вадим Беляев работает с „Трастом“: „У нас идут интенсивные переговорные процессы. Сейчас они на завершающей стадии. Этими активами будет погашена часть долгов“.

В начале июля зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что „Открытие холдинг“ должен банкам группы „Открытие“ 335 млрд руб. ЦБ может запустить процедуру банкротства, если холдинг эти долги не погасит, предупреждал он. „Открытие холдинг“ должен банкам группы „Открытие“ 161,4 млрд руб. по кредитам и 162 млрд руб. по облигациям, говорил представитель холдинга. Банк „ФК Открытие“ — один из крупнейших держателей бондов холдинга: в прошлом году он реструктурировал 15 выпусков на 249 млрд руб.

»Открытие холдинг» потерял свой главный актив в августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора банк «ФК Открытие», а также «Траст», РГС-банк , страховщика «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда. По состоянию на конец марта у «Открытие холдинга» помимо «Балтийского лизинга» осталось еще два актива — алмазодобывающая «Архангельскгеолодобыча» и УК «Открытие»